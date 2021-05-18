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18/05/2021 18:45

《台股攻略－黃振宇》與美協調疫苗安排，台股重現曙光

　　《台股攻略》台灣疫情繼續升溫，疫苗庫存告急，今日（１８日）傳來美國政府對台灣伸出
援手，與疫苗製造商進行協調加快疫苗運送到台灣的消息，刺激加權指數高開２１１點，其後升
幅擴大，最高升８００點，最終收報１６１４５﹒９８點，升７９２﹒０９點，重上１６０００
點關卡，並創下台股單日最大升幅紀錄。成交金額為４１０２﹒０７億元（新台幣．下同）。
　　權值電子股台積電重拾升勢，漲幅逾４％，收５７２元，鴻海收１０７元，大升８﹒９６％
，聯電漲停，收４８﹒３元。另外多個板塊股份漲停，ＩＣ設計板塊的瑞鼎及聯詠等漲停，聯發
科收９９４元，升８﹒８％，瑞昱、創意升逾６％。航運板塊的陽明、長榮、華航、長榮航、慧
洋－ＫＹ、萬海、台航漲停。鋼鐵板塊的中鴻、中鋼、燁輝、第一銅、新光鋼等亦漲停。金融板
塊、造紙板塊及橡膠板塊等亦跟隨大市造好。聯電宣布與供應商鼎眾攜手捐贈８部紫外線消毒機
器人予臺大醫院，希望結合企業、廠商、醫院三方，為前線醫護人員及民眾建立防疫陣線。防疫
商品的成衣代工大廠聚陽是「防護衣國家隊」的重要成員，其產品從拋棄式的Ｐ１等級到最高等
級的Ｐ３都有供應，集團透露近日防護衣急單大量湧入，訂單與先前相比已大增２０倍。
　　台灣疫情雖然尚未受控，但暫緩外籍人士入境措施及有美國援助下，市況將有望逐步回穩。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》

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