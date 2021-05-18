《談國論企－黎偉成》強化醫療醫藥投資生產強力抗疫

《談國論企》中國的製造業和服務業於２０２１年４月份強力加大醫療、醫藥的生產和固定

資產投資力量，反映出中國在防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９取得預期良性效應，確保國民經濟

延續穩定恢復發展態勢的同時，進一步強化支持和配合本國甚至國際長期性的防控惡疫工作。尤

其是在印度爆發的變種病毒Ｂ﹒１﹒６１７，已擴散至全球約５０個國家或地區，使環球疫情面

對新的和嚴重的威脅和壓力之際，相信中國的醫療、醫藥會發揮更積極作用。



＊確保本國續控疫支持國際社會多方所需＊



據中國國家統計局於２０２１年５月１７日發布的最新數字，印證中國的國民經濟確實保持

穩定的恢復發展態勢之說甚是，因生產與需求持續增長，就業物價總體保持穩定，新興動能培育

的工作和效應持續壯大。尤其惹人注目的，重點有（甲）與醫療醫藥有密切關係的行業的生產和

固定資產投資，有相當明顯的增長和擴大，特別是（Ｉ）全國固定資產投資（不含農戶）中的高

技術產業和高技術服務業的固投，有十分重大的發展，如（ｉ）高技術製造業固投於２０２１年

４月份同比增長３４﹒２％，而兩年平均增長為１３﹒７％，其中醫療儀器設備及儀器儀表的固

投同比和兩年均增分別為４０﹒３％與１３﹒４％，醫藥製造業同比及兩年均數分別上升

３３﹒１％與１３﹒８％，皆屬高增長的行業。

同樣高增長的，還有（ｉｉ）高技術服務業的固定資產投資，同比及兩年平均增長分別為

１８﹒１％和７﹒８％，重要的是：檢驗檢測及儀器儀表固投的同比增４６﹒１％，兩年均增

１７﹒６％。

加上（ＩＩ）社會領域中的衛生項目固投，同比增長４６﹒５％，和兩年均增２３﹒９％，

反映中國把社會衛生的投資和建設，配合醫療醫藥，作為防控惡疫的其中十分重要的組成部分。

由是可見，中國在防控惡疫取效力促復工復產復商復市的政策達預期良效，仍不敢稍為掉以

輕心，因此疫的病毒不斷變種特別是印度的Ｂ１﹒６１７和在世界各地擴散，甚至肆虐，故中國

鼓勵醫療醫藥行業加大固投，很有預見性和前瞻性，為本國和世界福祉發揮重要的力量和貢獻。

至於（乙）國民經濟的發展，仍然以穩中有進的基調為主，而「有進」者，就是持續不斷的提升

高技術製造業和裝備製造業的固投，遂使相關行業的生產有相當快速的增長，包括（１）在增加

值方面，裝備製造業的增加值同比增長１３﹒１％，兩年均增為１１﹒２％；和高技術製造業同

比增１２﹒７％，兩年均增１１﹒６％。

和（２）產量，亦每見高技術製造業有明顯的增長，如新能源汽車的產量於４月份同比飆升

１﹒７５倍，工業機哭人上升４３％，集成電路增加２９﹒４％，而微型計算機設備的增長年率

為１３﹒５％。

正正因為生產穩快增長和提升，故中國的（丙）各個主要經濟項目都能夠保持良性的發展態

勢，尤其是（一）社會消費品零售，總額於２０２１年４月份達３﹒３１５萬億元，同比增

１７﹒７％和兩年均增４﹒３％，其中１３個商品類別年增逾１０％。



＊就業情況改善促消費及服務皆穩增＊



及（二）全國服務業的業務，亦大有好轉，生產指數於２０２１年４月份同比增長

１８﹒２％，兩年均增６﹒２％；而規模以上服務業企業的營業收入於１－３月份同比及兩年均

增分別為３７﹒１％與１０﹒２％，其中信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別增３１﹒７％、

１７％，科學研究及技術服務業則分別上升４３﹒５％、１１﹒７％。亦佳。

此因（三）就業情況不斷改善：全國城鎮新增就業於２０２１年１－４月份增加４３７份，

而全國城鎮調查失業率於４月份為５﹒１％，比３月份之數低０﹒２個百分點，更低於２０２０

年同期凡０﹒９個百分點之普。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

