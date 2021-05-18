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即市新聞

18/05/2021 16:19

《美元走勢－羅明立》歐元漲勢逼近１﹒２１８０阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２８　　　１０８﹒８７　　　１０９﹒０５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２０６　　　１﹒２１４９　　　１﹒２１８６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１３２　　　１﹒４２０７　　　１﹒４１８７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０３５　　　０﹒８９６９　　　０﹒８９９５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６６７　　　７﹒７６４６　　　７﹒７６５０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲副主席克拉裡達昨日（１７日）在線上會議表示，隨著勞動力市場逐步
恢復，供應跟需求正慢慢靠近，經濟復甦正處加速中，美國今年的經濟增長可能會達到７％。而
現時面對通脹的上行壓力是暫時的，接下來的經濟數據是至關重要的，如數據顯示通脹真的到來
，聯儲局會採取相應的行動。
　　美國１０年期國債收益率無大變化，美匯指數繼續受壓。歐元持續上周五（１４日）的漲勢
，逼近１﹒２１８０阻力，今天歐元區會公布第一季經濟增長，預測按季收縮０﹒６％。由於年
初一段時間疾情反彈，數據若差於預期，歐元或有所調整。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１７０　　　１﹒２１００　　　１﹒２２１０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒４２００　　　１﹒４１００　　　１﹒４２５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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