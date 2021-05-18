《美元走勢－羅明立》歐元漲勢逼近１﹒２１８０阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒２８ １０８﹒８７ １０９﹒０５

歐元╱美元 １﹒２２０６ １﹒２１４９ １﹒２１８６

英鎊╱美元 １﹒４１３２ １﹒４２０７ １﹒４１８７

美元╱瑞郎 ０﹒９０３５ ０﹒８９６９ ０﹒８９９５

美元╱港元 ７﹒７６６７ ７﹒７６４６ ７﹒７６５０

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《美元走勢》美聯儲副主席克拉裡達昨日（１７日）在線上會議表示，隨著勞動力市場逐步

恢復，供應跟需求正慢慢靠近，經濟復甦正處加速中，美國今年的經濟增長可能會達到７％。而

現時面對通脹的上行壓力是暫時的，接下來的經濟數據是至關重要的，如數據顯示通脹真的到來

，聯儲局會採取相應的行動。

美國１０年期國債收益率無大變化，美匯指數繼續受壓。歐元持續上周五（１４日）的漲勢

，逼近１﹒２１８０阻力，今天歐元區會公布第一季經濟增長，預測按季收縮０﹒６％。由於年

初一段時間疾情反彈，數據若差於預期，歐元或有所調整。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１７０ １﹒２１００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒４２００ １﹒４１００ １﹒４２５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

