《再戰明天》ＦＯＭＣ公布會議紀錄，京東攜程放榜

《經濟通通訊社１８日專訊》美聯儲行公布會議記錄，京東（０９６１８）、攜程

（０９９６１）派業績，料為周四（２０日）市場焦點。



＊歐元區公布ＧＤＰ＊



在重要經濟活動上，本港時間４：００ｐｍ，歐洲央行公布金融穩定評估。明晚１０：００

ｐｍ，美聯儲副總裁夸爾斯在眾議院金融服務委員會進行有關監管與管理的線上聽證。周四清晨

，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）公布會議紀錄。

數據方面，１９日０：３０ｐｍ，日本公布３月產能利用率；３月工業生產。２：００ｐｍ

，英國公布４月消費者物價指數，月率料由０﹒３％升上０﹒６％，年率料由０﹒７％升上１﹒

５％；４月核心消費者物價指數年率料由１﹒１％升上１﹒３％。４：３０ｐｍ，英國公布３月

房價指數，年率料由８﹒６％降至７﹒７％。５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者物價指數，

月率料由０﹒９％降至０﹒６％，年率料由１﹒３％升上１﹒６％；４月核心消費者物價指數年

率料由０﹒９％降至０﹒８％。

２０日７：５０ａｍ，日本公布４月出口，年率料由１６﹒１％升上３０﹒８％；４月進口

年率料由５﹒８％升上９％；４月貿易收支料由６６２２億日圓降至１４７７億日圓。９：３０

ａｍ，澳洲公布４月失業率，料維持於５﹒６％。２：００ｐｍ，德國公布４月生產者物價指數

，月率料由０﹒９％降至０﹒８％，年率料由３﹒７％升上５﹒１％。４：３０ｐｍ，香港公布

４月失業率，料由６﹒８％降至６﹒６％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，

料由３６６萬降至３６３萬；首次申請失業救濟金人數料由４７萬降至４５萬。



＊京東攜程放榜＊



在本港，明日公布業績的公司有：京東集團、攜程集團等。

