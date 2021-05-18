《真知灼見－溫灼培》英鎊轉看好目標１﹒４４美元

《真知灼見》蘇格蘭民族黨（ＳＮＰ）於５月６日的蘇格蘭議會選舉勝出後揚言待疫情過後

將隨即舉行「脫英」公投，不過就沒有給予一個明確日子。一點必須理解，在整個議會選舉中，

ＳＮＰ是打正旗號要「脫英」。現在勝出，他不能不兌現其選舉承諾。所以作出上述言論實在是

可以理解。表面看，如ＳＮＰ一日不放棄「脫英」，英國的政治風險將難於消除，而這也是現時

投資者對吸納英鎊背後憂慮所在。



不過從另一角度想，ＳＮＰ未能定出一個特定日子，很大原因可能是ＳＮＰ自己本身對能否

在公投中成功「脫英」缺乏信心，因而不敢定下日子，並採取拖延。為何ＳＮＰ缺乏「脫英」信

心？首先，儘管ＳＮＰ在選舉中打正「脫英」旗號，但其所得議席，尚欠一個才能達至整個蘇格

蘭議會的半數。而據了解，不少蘇格蘭選民選ＳＮＰ並不是為了「脫英」，只是不想議會權力落

在英國政黨手上。所以如果一旦作「脫英」公投，ＳＮＰ未必會贏。



事實上，大部分蘇格蘭人也不想與英格蘭之間建起關卡。而「脫英」後蘇格蘭將要為其龐大

財赤埋單，這可能需要大幅加稅。這正是蘇格蘭人未必真正想「脫英」的原因。這也是ＳＮＰ不

急於舉行「脫英」公投並在拖延的原因。



既是這樣，現在英國已脫歐，蘇格蘭的威脅又降低，英國似乎所有最壞的政治不穩日子已過

。加上英國民眾接種疫苗速度又較其他國家要快，且疫情限制令又在加快解封利經濟發展。這一

切相信正是支持近期英鎊匯價重上１﹒４０美元的原因。技術上，料英鎊較大支持於

１﹒３９５０美元，中期上升目標料１﹒４４美元（即約１１﹒３港元）。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

