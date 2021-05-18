《投資領域－譚家駿》疫情改變消費行為，發掘日本結構性趨勢

《投資領域》２０１１年，日本的３１１大地震告訴我們，重大事件是可以改變日本保守的

社會常態，對消費者行為構成重大影響，而事件持續的時間愈長，對消費者行為所帶來的結構性

影響便會愈大。

新冠肺炎疫情作為去年以來衝擊全球的重要事件，當然亦不會例外，首先，疫情加速了市場

期待已久的日本企業數碼化步伐，此外，疫情導致經濟不穩，消費者持續追求物超所值的產品，

亦提振了日本對商品及服務的需求。

以數碼化為例，日本雖然是全球資訊科技開支最為龐大的國家之一，惟其數碼化步伐過往一

直頗為緩慢，然而，疫情逼使日本企業重新審視其數碼化策略，據情報處理推進機構的資料顯示

，現時約４０％的日本企業已經建立了數碼轉型的計劃。



＊數碼轉型聚焦ＳａａＳ＊



我們相信，數碼化步伐的加快，互聯網服務和軟件即服務（Ｓｏｆｔｗａｒｅ ａｓ ａ

Ｓｅｒｖｉｃｅ，簡稱ＳａａＳ）公司將可以受惠。

舉例而言，一家為中小企提供雲端服務的的公司，其核心開支管理軟件錄得超過４０％的強

勁按年增長。公司的軟件組合能協助主要目標市場的中小企及其僱員節省大量人力及時間成本。

由於日本企業缺乏資訊科技知識，該項產品的滲透率極低，我們認為其增長前景不俗。

另一間資訊科技企業亦可留意，其為日本唯一一個為消費者提供向註冊律師尋求法律意見的

網上平台，並且是日本最大的雲端合約軟件供應商。

公司在日本電子簽名服務的市場佔有率達到８０％以上，去年在疫情導致各行各業推行在家

工作的支持下，其銷售按年增長２﹒６倍。目前採用電子簽名的日本企業不多，佔比只達單位數

，但未來數年的增長率將會大幅提高。

值得一提的是，日本企業的印章文化根深蒂固，疫情為日企擺脫此文化提供了迄今最大的推

動力，隨著愈來愈多的日本企業在經營過程中使用電子簽名，公司業務錄得高速增長，而目前採

用電子簽名的日本企業不多，佔比只達單位數，意味未來數年的增長率將會大幅提高。



＊通縮型消費折扣店受惠＊



另一方面，疫情引致通縮型消費的出現，消費者以實際可支配收入購買商品及服務時變得更

精打細算，持續追求物超所值的產品，提供價格相宜優質產品的折扣零售商直接受惠。

受到在家抗疫需求及薄利多銷產品所推動，一家頂尖折扣雜貨店業務超市２０２０年錄得同

店銷售增長高達１６％，而作為垂直整合零售商，其自有品牌貨品的售價較傳統雜貨店低３０至

５０％，優勢相當明顯。

另外，一家自有品牌戶外及運動休閒服裝專營零售商去年亦有良好表現，期內錄得１８％的

同店銷售增長，利潤率持續擴闊，尤其是該公司的功能性服裝價格低於主要品牌，消費者對其產

品需求之殷切，更導致公司難以及時補貨。

以往在日本，消費者對於低價產品抱持懷疑態度，不過，隨著疫情影響下更多中等收入的消

費者光顧折扣商店，加上當地經濟疲弱及薪酬增長輕微，我們相信低價產品將會繼續大受歡迎。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

