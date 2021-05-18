《宏觀銓局－馬桂銓》從亢奮重回基本

《宏觀銓局》美國標準普爾５００指數從２０２０年三月的低位，至年底反彈超過六成。除

了要歸功政策制定者在疫情爆發後反應迅速，投資者的亢奮情緒亦有助股市從低位反彈。近日有

客戶問及，今年至今美國經濟數據大幅改善，標普５００指數何以「只是」升了１２％，似乎認

為升幅太小。

一般來講，投資者往往根據未來經濟動向的推測來作出投資決定，而股市的起落就是這些投

資者對未來市場的預測的總和。自２０２０年四月起，美國種種政策都能有效支持經濟復甦，令

投資者普遍樂觀；與此同時，疫苗面世亦提高經濟全面重啟的可能。然而，在標普５００指數去

年狂飆６０％後，投資者正積極尋找經濟復甦的確實證據。市場正從「希望」的狀態，即投資者

對經濟復甦有所期望，逐步轉移往「成長」期，投資者正積極找尋憑證以確定經濟正在復甦。向

來在這「成長」階段，股市增長速度平均為每年百分之十幾左右，增長動力則會來自基本因素，

而非期望。

上周經濟數據遜於預期，非農業就業增加了２６﹒６萬份，不及預期的一百萬份，失業率亦

不跌反升，增加至６﹒１％。不過勞動市場需求仍然強勁，平均時薪收入增加了０﹒７％，每周

平均工事延長了，因經濟理由而投身兼職工作的人數亦有減少。四月份數據顯示受聘人口比預期

少，但似乎是因為待業人數下跌而令供應受阻，而非需求萎縮。四月份ＩＳＭ製造業統計數字令

人失望，從三月份６４﹒７下跌至６０﹒７。市場早已預計表現會逐步回軟，主要是因為不同政

策可能令其他環節的數字更強，不過近日數字仍屬歷來高水平。其他經濟數據則繼續強勁，汽車

銷售持續穩健，銷量從三月的１，８００萬部上升至１８５０萬部。

歐美企業陸續公布第一季度成績表，至今令人興奮。八成七美國標普５００指數公司錄得每

股盈利超出預期，按年增幅超過５０％，勝過早前預計的２４％。非必要消費品及金融板塊為主

要動力，航空業則繼續位置弱勢。企業的收入按年也增長１１％，高過市場預期的４％。至於歐

洲方面，Ｓｔｏｘｘ６００指數的成分企業中，有７２％錄得盈利超過預期，首季每股盈利則按

年躍升４８％，遠超預期的１８％。歐洲多個行業都表現出色，在１１個行業中有九個錄到雙位

數升幅，收入也增長４％，比起市場預測多出７％。

美股仍然為筆者所愛。今年剩餘時間，聯儲局的貨幣政策料將保持寬鬆，流動資金會相當充

裕。美國企業盈利大大超出市場預期，會為股價提供支持。美國經濟從去年低位一直反彈至今，

股票應該會跑贏國債。對於風險胃納有限、或者投資期較短的投資者，同時包含股和公司債的組

合或許較為合適。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

