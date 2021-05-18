《匯市縱橫－蕭啟洪》習慣可改變人生

《匯市縱橫》經常聽到有人說，美國喜歡「養懶人」，吃福利的人太多，很多人都喜歡不勞

而獲，只顧拿福利又不想幹活。儘管美國經濟如今已逐漸走出新冠疫情和相關封鎖舉措的陰影並

取得強勁表現，失業率卻依然遠遠高於疫情前水平，但企業則無法招聘到足夠人手，出現這種怪

現象何解呢？近日，聽聞有一間美國大型連鎖店決定出奇招以「派錢」請人，只要你肯去面試即

獲５０元報酬，但亦沒有太多人被吸引去見工。據有調查發現了一些人不能或不願重返工作崗位

的原因，主要是因為她們都害怕被感染或傳播新冠病毒；亦有因為許多企業都早於學校重開，導

致一些父母無法照顧子女而不想外出工作。但最關鍵的因素是，現時許多人領取的失業救濟金比

上班能掙到的錢更多，試問妳又會否急於尋找工作呢！



根據３月推出的聯邦救濟計劃，領取失業救濟金的美國人，在常規州福利的基礎上，每周額

外獲得３００美元補充失業救濟金，這意味著失業者的平均收入，要比全職工作最低時薪１５美

元更高。而事實上，過去低收入服務部門從業者是受疫情影響最大的一群。在新舊政府大派福利

的支援下，疫情並未削弱美國家庭部門的消費能力。早前數據顯示，美國３月份個人收入激增

２１﹒１％創歷史最大升幅，支出也增長３﹒６％。理論上，通脹上行往往是時薪走高、居民消

費能力增強的結果。但這是在沒有財政刺激等非工資性收入影響下的邏輯假設。自疫情爆發以後

，美國實施了三輪財政刺激，財政轉移支付在個人收入中的比重大幅提高的同時亦推升了美國個

人儲蓄率。受第三輪財政刺激提振２０２１年３月美個人儲蓄率再度攀升至２７﹒６％，因此即

便工資性收入出現波動也暫難抑制居民消費。由始至終，美國人即使是有錢或無錢，先使未來錢

的習慣從來都沒有改變。真叫人擔憂，對於吃福利上癮的美國人是否會明白到「馬死落地行」的

道理呢？據說，此項短期失業救助金援助另會派發至９月６日便會完結。



有人說，人的惰性是與生俱來，但是我們後天可以改變這種惰性，誰改變的越多，誰就越成

功。惰性還算是好聽的詞彙，說白了就是懶惰。其實，每個人的根都有惰性的細胞因子。從生物

進化的角度來考慮，「物競天擇，適者生存」，惰性是不利於生物的存活的，想像在一個種群中

，懶惰的個體一定容易被捕食或者不能捕食到食物，這樣下去，所有懶惰的個體都會被淘汰，剩

下的都是不懶惰的人生勝利組了。真正的人生勝利組應該是一個懂得自己是甚麼，知道自己要甚

麼，每個人都是獨一無二，不論完美或不完美之處，都有著它的精彩與獨特。因此，人的成功關

鍵不在天賦與智商，而是對目標長期熱情與堅持的「恆毅力」；而這是可以自我掌控、自我培養

的能力，也就是說，實現目標可以靠著努力達成，並非專屬天才。若然今天的妳，還想抱著一種

懶惰的態度去等待，使人懶於思考，習慣活在現在，看著現在，久而久之也不會去想明天該做甚

麼，自己又想要甚麼？人之初，妳我天性雖相近，但習慣則造成彼此的差異。



＊本周策略＊



歐元：前周建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１９００，止蝕

１﹒２３００



英鎊：上周建議候高於１﹒４１５０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３９００，止蝕

１﹒４３００。



澳元：本周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元，目標０﹒７８５０，止蝕０﹒７５５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

