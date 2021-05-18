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即市新聞

18/05/2021 16:02

《樓市亮話－湯文亮》ＱＥ是樓市的第三度誘惑

　　《樓市亮話》有老友一向睇淡樓市，雖然樓價持續上升，但睇淡的信念不變，仲話自己經得
起誘惑，樓市總有一日會大冧，那時候才考慮買樓。

　　在２００９年，政府開始出招壓抑樓市，我話政府不能夠提供足夠供應量，而樓市在供應不
足之下上升，唯有出招打壓樓市，不過，出招只是壓得一時，不能壓一世，出招亦即是話畀市民
知道，政府在短期內不能夠解決供應不足問題，買樓亦是一個好時機。老友並不同意，他認為供
應不足對於買樓的人來說是一個誘惑，政府要解決這個問題易如反掌，政府如果不是胸有成竹，
又點會有８萬５出現，提供足夠供應量對政府來說並不是一個問題。

　　老友拒絕了我的意見，但樓市仍然上升，政府繼續出招打壓樓市，在低息環境下，老友仍然
替人供樓，我同老友講，美國有咁多國債，短期內應該唔會加息，因為加息是搵自己老襯，老友
話低息是樓市的第二度誘惑，不過，低息環境好似糖衣毒藥，目前低息是糖衣，以後高息是毒藥
，現在借錢買樓，恐怕會變成沒有糖衣的毒藥，繼續拒絕誘惑。

　　最近老友買了樓，大家都覺得很奇怪，因為不少人趁樓市仍然暢旺時將手上一些不重要的物
業出售，減輕負擔，並不是擔心美國突然加息，而是逢三退一而已，但見老友反其道而行，很想
知道老友買樓的見解。原來老友話美國在疫情下，不得不繼續ＱＥ來解決問題，在猛印銀紙情況
下，資產價格一定會繼續上升，這是一個無可抗拒的誘惑，原來老友臨老入花叢，不能抗拒樓市
的第三度誘惑。不過，我不認為老友做錯，在ＱＥ下，資產價格一定會上升，但利息並不明朗，
如果借貸太多，第三度誘惑的代價將會很大，所以，持有比較多物業的人應該減持一些非核心資
產，就算利息上升都可以捱得住，賣樓只不過是將安全系數提高一些，並不是睇淡樓市，抗拒第
三度誘惑。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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