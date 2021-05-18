《股壇解碼－戴名》美股強勢反彈；包浩斯（４８３）業績難以服人

《股壇解碼》前周ＶＩＸ指數與道指回調出現背馳，道指３５０００點認購期權在月初

（１０日）創收市歷史新高３５０８０點後出現減倉跡象，幸好道指３５３００點認購期權同時

有建倉跡象，相信升勢將會延續多兩三百點，道指經歷上周初的急跌後出現強勁反彈。在以巴衝

突令資金流入美元資產，美國通漲預期升溫加上聯儲局不打算今年加息的言論三面助攻下，美股

反彈而且升勢平均，大有雞犬升天之勢，投資者可以在美股期貨半年結前繼續看好美股。



＊一鳴驚人＊



眾所周知以色列的醫療和軍工水平於全球數一數二，以色列和巴勒斯坦衝突升級並且空襲持

續，正好讓世人看到以色列自主研發防空系統Ｉｒｏｎ Ｄｏｍｅ的真正實力，經過上周的實戰

數據顯示，成功攔截率超過９０％，難怪以色列在這次事件中傷亡數字極低，但投資者要留意

Ｉｒｏｎ Ｄｏｍｅ的強大實力正好給以色列繼續強硬的條件，中東地區的地緣風險難以短期內

消除，資金將陸續流入美元資產避險，這也是近期美股表現強勁的原因。



＊每況愈下＊



全國人口普查結果出台，最讓人擔心的不是老年化或生育率低，更關鍵的是適婚年齡單身男

女的地域分布情況，現在國內面對的問題是大部分單身女性分布在沿海一線城市，而大部分單身

男性卻相反地分布在農村地區，這兩個群體在生活文化，價值觀和思想上都很難走在一起，低婚

率大大削弱了經濟增長動力，生育率更加不要提了。參考北京最近公布的新生人數資料或可證實

這猜測的可信性，資料顯示北京２０２０年戶籍人口出生數創下十年來新低的１００３６８人，

相比前一年（２０１９年）減少了３２２６６人，下降幅度接近四分之一，而死亡人口數目高達

９７６４９人，假設今年（２０２１年）出生人數繼續下滑的話，北京人口將出現負增長，如果

全國各地都出現類似情況的話，人口老化，勞動力缺失和消費力減退這些問題將大大削弱國內經

濟在未來１０年的增長動力。



＊熊證末日＊



恆指自上周二（１１日）低開後走勢牛皮，全周下跌６００點，上落市格局卻有１１００點

波幅，周五（１４日）突如其來上升３００點，而且夜期繼續發力，加上Ａ股走勢開始重拾升勢

和美國經濟數據強勁，恆指如無意外本周將上試２９０００點，牛熊證重貨區在２８４００點至

２８６００點之間，街貨維持在６７：３３水平有利升勢，由於上周初恆指下跌破壞圖表走勢，

下調本次升勢初步目標至２９９５０點附近。



＊股票簡評＊



包浩斯國際（００４８３）主要從事自家品牌服裝、手袋、背囊和配飾的設計、製造、分銷

與零售業務，並且銷售其他時裝品牌。根據資料顯示截至去年９月集團的非港澳（中國和台灣地

區）業務轉虧為盈，但包浩斯國際在今年４月９日的公布顯示集團已把所有非港澳地區的３７間

自營店舖全數關閉，按常理在不景氣的經營環境下，集團不應該把扭虧為盈的非港澳業務大幅縮

減（假設集團還有批發業務）或甚至關閉。中期業績雖然虧損收窄，但一反常態地不單止派中期

息，還加派特別股息，相信當中與第三大主要股東有關。

截至去年（２０年）３月，浩斯國際股東應佔虧損超過１﹒７億，今年竟然意外地虧轉盈，

而且預計盈利介乎３０００萬至１億，以盈利的下限作預測，集團聲稱轉虧為盈主要來自出售物

業收益約４７４０萬和收取港、澳政府抗疫援助金和補貼合共約２０６０萬，這總數才６８００

萬，扣除中期虧損３７００多萬剛好約３０００萬，疫情在去年第四季和今年首季正值最嚴峻時

期，包浩斯國際能做到收支平衡已是神乎其技，如果業績公布盈利在預期中位數的６０００萬左

右，那包浩斯國際單下半個財政年度就錄得３０００萬的純利，相信可以作為ＥＭＢＡ教科書素

材。但差不多可以肯定的是今年將會繼續派發末期息和特別息，預計末期總派息將在０﹒２５至

０﹒３０之間，由於短期內疫情迅速轉好的機會不大，派息後包浩斯國際應該會以低折讓賣盤謀

求脫身。投資者不宜因市值偏低而貿然買入，待股價跌穿０﹒４元後可考慮投機性買入。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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