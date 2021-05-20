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即市新聞

20/05/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》年輕人是未來商機重心，升級消費等企業可吼

　　《投資智慧》國家統計局公布，全國人口共１４１１７８萬人，即１４﹒１億人，與
２０１０年第六次全國人口普查數的１３３９７２萬人相比，增加７２０６萬人，增長
５﹒３８％，年平均增長率為０﹒５３％，比２０００年到２０１０年的年平均增長率
０﹒５７％下降０﹒０４個百分點。數據表明，中國人口１０年來繼續保持低速增長態勢。與
２０１０年相比、０－１４歲、１５－５９歲、６０歲及以上人口的比重分別上升１﹒３５個百
分點、下降６﹒７９個百分點、上升５﹒４４個百分點。中國幼兒人口比重回升，「二孩政策」
生育政策調整取得了積極成效，在０－１４歲組別，人口仍持續獲得緩慢增長，同時亦隨著人口
老化，社會勞動力出現下降的情況。可見新一代年輕人是社會重點關注的一群，亦是未來商機的
重心。
　
　　當中「Ｚ世代」是指１９９５年到２００９年出生的人，對消費市場的影響持續加大。中國
的Ｚ世代人群高達２﹒６４億人，約佔當前總人口的１９％，這群年輕人從小沉浸在移動互聯網
及社交媒體中，他們收入及消費水平進一步提升，他們的消費模式「全渠道購物」帶動國內一大
批新消費品牌迅速崛起，不僅是實體還是線上，圍繞Ｚ世代的商業機遇和新品牌不斷湧現。由於
Ｚ世代從小物質較豐富，隨著收入增加，他們亦同時追求升級消費，偏好追求品牌效應及享受高
端產品。因此，內地越來越多的企業、品牌都在針對這一群體的消費習慣和喜好，進行轉型發展

　
　　而當中嗶哩嗶哩（０９６２６）是由遊戲公司慢慢轉型至市場較大的電商類交流平台。在電
商行業激烈競爭下，Ｂ站的用戶量增長仍為行業中最快，今年首季公司月均活躍用戶達２﹒２３
億戶，按年升３０％，而平均每月付費用戶則達２０５０萬，按年增５３％。目前Ｂ站的使用者
也從以Ｚ世代為主，用戶滲透率少於５０％，未來有提升潛力巨大。同時，公司有計劃推出更多
不同類型的內容，料可提升用戶忠誠度，加上廣告業務增長。集團具多元變現渠道，包括多樣化
廣告、強勁遊戲產品線及串流視頻等，構建強勁經營模式，長遠發展前景可看好。
　
　　投資者亦可留意一些以升級消費及高端產品為策略的企業，例如安踏體育（０２０２０）、
李寧（０２３３１）、波司登（０３９９８）。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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