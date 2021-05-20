《拆局麒想－林嘉麒》全球央行放水回不了頭，資源價格想限制也難

《拆局麒想》近日多類資產價格均出現大幅回調震盪，似乎資本市場不單對股市高估值問題

有疑慮，同時是全球央行放水後續的新常態。



首先，要留意的是虛擬貨幣。自疫情開始自現在，虛擬貨幣價格累積的升幅驚人。被示為可

取締黃金的比特幣，去年初只是７０００元美金一個，最高曾升至６萬美元一個，升幅驚人。比

特幣作為加密貨幣的用途不高，持有者大多以儲蓄價值作為買入原因，其穩定性亦造就大型企業

認可。而其中，自馬斯克至今年２月初披露特斯拉斥１５億美元購入比特幣開始，比特幣價格就

節節向上。３月底，他再次發帖，公布特斯拉接受美國消費者以比特幣買車，推動比特幣升穿６

萬美元。及後，馬斯克的一言一語就舞動著比特幣及其他虛擬貨幣的波動。例如４月底，特斯拉

首季業績顯示，該公司已透過沽出部分比特幣持倉，賺進１億美元；馬斯克宣布特斯拉暫停接受

比特幣作為買車的貨幣。



近日中國三大監管機構發布聯合聲明指出，近期加密貨幣炒作活動增加，嚴重侵害人民的財

產安全，且擾亂金融秩序，要求金融及支付機構不得開展與加密貨幣相關的業務，相關貨幣價格

又急跌。事實上，內地金融及支付機構一直沒有開展與加密貨幣相關的業務，有關當局只是老調

重提，重要的是內地沒有禁止或予以違法有關一切加密貨幣的交易，因此對整個虛擬貨幣的政策

實際上是不變。何況現時內地穩定幣ＵＳＤＴ交易量是全球最大，此類形場外交易一直進行中，

事實是虛擬貨幣沒有被禁，此類消息只是投機者的交易借口。筆者並不是加密貨幣的專家，只是

以事實與邏輯角度看近期狀況，也不是在預測虛擬貨幣的未來走勢，更不是叫大家低撈，只是這

些「高價格」同時大波動的狀況近期發生頻繁。



另一類，價格將時上時落的是資源價格。供應緊張，加上急速增長的需求，令資源價格在供

需失衡下拉升，資源價格異常已令國家緊張。近日國務院召開常務會議指出，部署造好大宗商品

保供穩價工作，保持經濟平穩運行。確實，過高的商品價格會影響工業的成本，物價升幅過快，

影響的不單止是企業盈利，也會帶動不尋常的通脹。因此，中央將推出政策抑壓升幅太快的商品

價格，其中提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產

品出口退稅等政策，而煤炭資源可增產增供，消息拖累周四（２０日）一眾資源股表現。不過，

全球央行放水是回不了頭，國際資源價格並不是由中國想限制價格也不是容易，所以銅，黃金等

價格仍然是可看好的。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

