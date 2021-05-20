《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地人口老化加深，「銀髮經濟」成新機遇



《缸邊嫺談》中國國家統計局於５月１１日公布了全國第七次人口普查結果，本期就同大家

從人口結構變化的特徵入手，探討社會需求、老年人口變化以及當中隱藏的市場機遇。

本次人口普查結果顯示，內地老年人口數量進一步擴大，６０歲及以上人口的比重達

１８﹒７％，其中６５歲及以上人口的比重達１３﹒５％，分別較２０１０年所進行的第六次人

口普查結果上升５﹒４４及４﹒６３個百分點。即以人數計算，６０歲及以上人口有２﹒６億人

，而６５歲及以上人口為１﹒９億人。

從數據看來，勞動人口下降﹙１５至５９歲的人口佔比較１０年前下降了６﹒８個百分點﹚

，撫養比率上升將會為家庭養老負擔和基本公共服務帶來壓力，進而推高居民生活、企業生產和

社會治理的成本。雖然人口結構的調整為社會帶來一定挑戰，但老年人口的龐大規模亦為「銀髮

經濟」的發展帶來新的機遇，令老年產品和服務消費的規模有望擴大。

中共中央於２０２１年３月１１日發布的《關於制定國民經濟和社會發展十四五規劃和

２０３５年遠景目標的建議》中就完善養老服務體系提到，要發展「銀髮經濟」，開發適合老年

人口的技術和產品，培育智慧養老等新業態。內地近年已先後發布多項與養老相關的政策，以扶

助養老行業的發展，當中主要包括：



時間 有關政策╱文件

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２０２０年１０月 《關於開展公辦養老機構改革試點工作總結推廣公辦養老機構改革

典型經驗通知》

２０２０年１２月 《關於建立健全養老服務綜合監管制度促進養老服務高品質發展的

意見》

２０２０年１２月 《關於推動物業服務企業發展居家社區養老服務的意見》

２０２０年１２月 《關於促進養老托育服務健康發展的意見》

２０２１年２月 《關於建立積極應對人口老齡化重點聯系城市機制的通知》

２０２１年２月 《關於切實解決老年人運用智能技術困難便利老人使用智能化產品和

服務的通知》

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＊「銀髮經濟」的商機＊



「銀髮經濟」的市場規模隨著人口老化而擴大，龐大的市場需求有望衍生不同的養老商機，

如醫藥、醫療設備、保健、養老服務、護理用品、醫美服務、房地產、休閒娛樂、資產管理等。

據中國國家工業及信息部資料預測，２０３０年內地養老產業的市場規模將超過２０萬億元（人

民幣．下同）。

老年人隨著年齡的增長往往更易出現各種身體問題，而整體老年人口上升及壽命延長均增加

了對醫療診斷、護理、康復等服務的需求。現時老年群體的經濟能力增加，加上保健意識增強，

他們常常願意為「治未病」進行健康投資，這自然令醫療保健、醫療器械等相關產品和服務的需

求有所提升。

此外，據《中國老年人群慢性病患病狀況和疾病負擔研究》顯示，在６０歲以上的老年人口

當中，７５﹒８％的老年人至少患有１種慢性病，主要包括高血壓、腦血管疾病、糖尿病等，而

女性患有慢性疾病的比例高於男性，城市的患病比例又會高於農村。再者，高齡、獨居、失憶、

失智，甚至是患有嚴重疾病、殘障而身體機能退化的老人會對專業護理服務、養老服務或醫療與

養老結合結合的老人照顧服務有需求。

現時內地養老床位的缺口甚大，以今次人口統計２﹒６億老年人口計算，中國各類養老床位

需求增加至１３００萬張；根據中國國家民政部數據，截至２０２０年６月底，全國共有近

２２萬個養老服務機構和設施，提供７９０多萬張養老服務床位，按照「百名老人５張床位」的

國際標準，即意味著床位缺口達５１０萬張。而近年內地老年人口的增速已超過於床位增速，導

致養老床位供需失衡，市場發展空間巨大。

內地目前主要有三種基本的養老模式，即居家養老、社區養老和機構養老，分別約佔９６％

、１％及３％，當中居家養老有潛力發展為養老地產，即是地產發展商特意為老年人打造的養老

養老地產市場空間將達到２２﹒３萬億元。

中國政府於２０２０年１０月底舉行的十九屆五中全會提出，實施積極應對人口老齡化國家

戰略，發展多層次、多支柱養老保險體系。中國銀監會亦於去年１１月表示，支持相關機構發展

體現長期性、安全性和領取約束性，真正具備養老功能的養老金融產品，包括養老儲蓄存款、養

老理財、專屬養老保險、商業養老金等。根據中國基金業協會的數據顯示，截至２０２０年１１

月內地養老目標基金總戶數已經超過１４８萬戶，基本為個人投資者，規模達到３５０多億元，

可見金融在養老行業正發揮著愈來愈大的作用。很多中年人已意識到為退休做好準備的重要性，

預料市場對適合老年人的資產分配、養老保險、養老基金的需求愈來愈大。

由中國發展研究基金會發布的《中國發展報告２０２０》指出，中國人口老齡化程度正持續

加深，預計２０５０年老年人口將達到高峰，屆時６０歲及以上的老年人口將有接近５億人，隨

著現時的勞動人口步入老年，該批新增人口所累積的財富將會更多。未來３０年，預期與老年化

相關的「銀髮經濟」將迎來黃金發展期。目前內地的養老產業佔國內生產總值（「ＧＤＰ」）的

比重僅為７％，而根據全國老齡工作委員會發布的《中國老齡產業發展報告》，在２０１４至

２０５０年間，內地老年人口的消費規模將從４萬億元增長到１０６萬億元左右，佔ＧＤＰ的比

例將增長至３３％，中國有望成為全球老年產業市場潛力最大的國家。「銀髮經濟」產業鏈包含

眾多領域，未來發展潛力巨大，建議多加留意其中核心的養老服務。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與銀髮經濟板塊相關的股份

