《日出而作》美股三指再度下挫，比特幣曾跌至三萬關口

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３３８９６．０４ 跌 １６４．６２點╱０．４８％

標普５００ ４１１５．６８ 跌 １２．１５點╱０．２９％



納斯達克 １３２９９．７４ 跌 ３．９０點╱０．０３％

倫敦富時１００ ６９５０．２０ 跌 ８４．０４點╱２．００％

法蘭克福ＤＡＸ １５１１３．５６ 跌 ２７３．０２點╱１．７７％

巴黎ＣＡＣ４０ ６２６２．５５ 跌 ９１．１２點╱１．４３％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．２５，歐元兌美元１．２１６９



《最新資訊》﹡歐盟上月通脹升０﹒６％，英國通脹升１﹒５％超預期

﹡全國碳市場上線倒計時，交易登記結算三大規則出台

﹡儲局發布會議紀錄，加密貨幣暴跌，美股三連跌

﹡聯儲局未來或討論縮減購債，美元上漲，加密貨幣暴跌

﹡美國總統拜登必須捍衛南海和北極海上航道

﹡博雅互動（００４３４）料首季盈轉蝕最多１６７０萬人幣

﹡美國參議院質疑財政部有關金融機構違反香港制裁報告

﹡台灣增２６７宗本土確診，全台「半封城」公交實名制

﹡工行海航合作完成海南跨境進口電商平台使用數字人幣

﹡上海復旦（０１３８５）建議配售高層最多１２００萬Ａ股

﹡上實環境附屬簽署寶清縣污水處理廠補充協議，處理規模每日二萬噸

﹡大森控股（０１５８０）改５供４籌５４６０萬元，另現金加新股還債

﹡中集車輛（０１８３９）首季盈利２億人幣，按年升１﹒３倍

﹡火巖控股（０１９０９）磋商與ＦＯＭＯ Ｐａｙ戰略合作

﹡民生銀行（０１９８８）１５名高層購２３３萬Ａ股

﹡亞盛醫藥旗下抑制劑將在ＡＳＣＯ年會口頭報告最新臨床進展

﹡京東集團（０９６１８）首季純利３６億人幣，按年升２﹒３倍

﹡招商銀行（０３９６８）盧森堡設銀行，註冊資金５０００萬歐元

﹡金斯瑞（０１５４８）上市附屬傳奇生物首季虧損擴至８０９０萬美元

﹡俄鋁（００４８６）建議分拆業務，改名「鋁＋」

﹡冠軍科技（０００９２）建議１供３籌２億元，供股價溢價近９％

﹡海普瑞藥業原副董事長完成增持６４﹒３５萬股Ｈ股

﹡高豐集團（０２８６３）中期純利２６４萬元按年跌５３％，不派息

﹡康方生物多款藥品最新研究進展在ＡＳＣＯ２０２１上發布

﹡盛業資本（０６０６９）出售應收帳款涉７９７０萬人幣

﹡創興銀行（０１１１１）獲越秀溢價５１％提私有化，申請今早復牌

﹡華發物業服務（００９８２）出售合營公司股權，涉４０００萬元

﹡開拓藥業（０９９３９）醫新冠藥獲美食藥局准ＩＩＩ期臨床試驗

﹡萬國數據首季淨虧損擴大至三億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ增４３％

﹡嘉泓物流（０２１３０）折讓３％發新股予陳永陸，籌３６１５萬元

﹡睿見教育（０６０６８）主席增持１００萬股，每股均價２﹒４７元

﹡網易（０９９９９）首季純利逾４４億人幣，按年升２５％

﹡齊魯高速（０１５７６）股東股份交易，豁免強制全面要約

﹡環亞國際（０１１４３）擬夥福建諾醫可合資消費醫療

﹡環能國際（０１１０２）評估尋上市覆核委員會覆核停牌決定

﹡寶尊電商（０９９９１）首季純利１３０萬人幣，按年跌近４４％；未來

１２個月內回購最多１﹒２５億美元美國存託股

﹡騰訊京東未受金融監管，英媒指劉鶴兒子有份投資獲利

﹡攜程集團（０９９６１）首季虧轉賺１８億人幣

﹡贛鋒鋰業宣布贛鋒轉２轉成Ａ股合計３４６８﹒５６萬股



《國企紅籌》﹡上海醫藥（０２６０７）腎素抑制劑新症臨床試驗獲批

﹡大唐新能源（０１７９８）３６２２萬人幣合資光伏項目

﹡中國鐵建（０１１８６）獲８重大項目，涉６６７億人幣

﹡金隅集團（０２００９）１２億人幣購天津住宅地



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）８２０萬美元回購票據

﹡長城汽車（０２３３３）控股股東抵押１﹒１億股Ａ股

﹡信陽毛尖（００３６２）終止收購耀萊龍微及更改公司名稱

﹡建業地產（００８３２）主席購３百萬股，未來半年斥最多１億元增持

﹡麒麟（０８１０９）折讓３﹒７％配股淨籌８１０萬還債



《中國要聞》﹡習近平同普京見證中俄核能合作項目開工

﹡應對污染，唐山市鋼鐵企業局部停產三天

﹡韓正主持座談會，部署生態環境保護重點工作

﹡李克強部署做好大宗商品保供穩價，防止向ＣＰＩ傳導

