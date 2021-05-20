《行內行外－梁崇讓》未來的虛擬市場能取代傳統市場嗎？

《行內行外》零售和飲食市場的銷售真實情況，可反映消費者的心態，從香港現時高╱中╱

低檔產品的銷路，食肆的座位、枱數以及結帳的數目，便可得知現時消費者的心態，從目前的數

據上顯示，市民對香港的經濟前景仍是信心不足，這可能因於疫情的關係，市民仍未能回復正常

生活和與內地未能正常通關，經濟活動仍未恢復正常所致。至於金融市場，評論員則多以股票的

成交量和股票指數的升跌來衡量當時的市場情況，而在經濟學來說，股票市場的興旺和升跌與當

時社會的經濟環境應是息息相關的。



＊資金或流向虛擬貨幣交易平台＊



可是近年全球都不斷採用量化寬鬆政策來應付經濟危機，因此令股票指數和當地的實際經濟

情況經常會出現差別，加上各國政府的治國理念不同，所運用的政策也不同，投資市場的情緒往

往受到政府政策所影響，使資金市場的變化更難預料。



就以美國為例，自美國特朗普推出美國優先政策，到處點起貿易戰的火頭，其後疫情爆發，

分析家一致認為這對美國的經濟必定有所影響，但美國持續量化寬鬆政策卻令美國股市連續不斷

地創出新高，直至近期商品價格急升，市場憂慮滯脹的來臨，大市才急速轉向。有關當局眼看大

市轉向，又擔心股市大跌導致經濟未能復甦如期，才急忙多次出口術挺市，使大市再次回升，這

令美股更呈波動，最終的走向如何？那要看投資者的取態了。相反，中國在短時期內成功地控制

疫情，市場經濟急速反彈，惜股票市場動力不足，加上內地政府收緊壟斷規管和與有關金融企業

的政策，股市逐步向下尋底。



香港股票市場，雖然一直有分析員強調將有多隻中概股由美回流香港，必給香港股市帶來刺

激。但事實並非如此，港幣雖然與美元掛勾，息口亦低企，但股市卻沒有跟隨美股上揚，反因內

地反壟斷監管和收緊金融制度的政策而拖累，科網股急速下跌，令恆生指數跌穿２８０００關口

。近月以第二板市場在港上市的百度（０９８８８），走勢乏力更連創新低，跌幅較上市價低三

成。因此有分析員指股票市場的近期震動，已令部分資金撤離受監管的傳統股票市場，而轉移到

不受規管的虛擬貨幣交易平台。



＊「全民皆幣」還是「全民皆弊」？＊



雖然市場對虛擬貨幣存在價值仍在爭論，但參與虛擬貨幣市埸炒作的投資者卻越來越多，更

是樂此不疲，加上只要擁有「抱團股」的概念和利用供求關系，炒賣熱潮根本毫無減退，這令個

別幣價的資產仍在暴漲。雖然美國證交會多次呼籲投資者要對比特幣期貨等相關基金須保持謹慎

，強調比特幣期貨屬高度投機性，以及其市場缺乏監管，大有可能出現欺詐或操縱行為。



但上周另一虛擬貨幣以太幣又再創新高，而才正式推出的最新虛擬貨幣Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ（ＩＣＰ），僅兩天其市值便升至約３５１０億港元，使整個市場的總市值由

今年初不到一萬億美元，倍增至約三萬億美元，可見虛擬貨幣已成為投資者鍾情炒作的另一板塊

，這可能由於炒賣虛擬貨幣較炒賣股票有多方好處和方便，除了不受監管外，還不怕被查帳，理

論上更不會停牌，最重要是投資者感覺較容易賺錢吧！此外，雖然虛擬貨幣不斷被多國有關當局

質疑其為非合法貨幣，但其認受性卻不斷提高，怪不得連曾多番唱衰比特幣的全球最大對沖基金

橋水的創辦人達利奧也轉軚，形容比特幣是「令人興奮的未知數」。



現時人們對虛擬貨幣的前景看好或看淡都呈現兩極化，英倫銀行再次提醒投資者，入市前要

做好「血本無歸」的準備，相反，有資產管理公司及對沖基金對虛擬貨幣的興趣卻急增，更加大

投資，其實虛擬貨幣交投的興旺，多賴傳媒和網絡上的宣傳，也因可利用網上買賣，所以散戶也

較容易參與；另關鍵是現時沒有正規的監管，投資者無須擔心被調查和涉及內幕交易。近日筆者

在交通工具、茶餐廳和茶樓都聽到鄰座有人談論虛擬貨幣，就好像談論股票財經一樣，甚麼比特

幣、以太幣、狗狗幣全都瑯瑯上口，而且表示本小利大賺錢容易，這種現象令筆者回憶起７３年

香港全民皆股的景象，只希望最終結果不會重蹈覆轍。至於日後香港會否真的變成「全民皆幣」

，還是「全民皆弊」？那真是天曉得！



＊虛擬貨幣價格由供求決定＊



後記：根據資料，現時市場上有超過４０００種虛擬貨幣，名列前排的２０種虛擬貨幣市值

約佔整個市場的９０％，其組合極不正常，有很多虛擬貨幣發行不久便已經成為「死幣」，有些

一開始便已經是一場騙局，有些因為沒有買賣，稱之為「胎幣」。國際清算銀行在今年初的研究

報告中指出，虛擬貨幣有點像網上游戲中的一些虛擬物品，它們沒有盈利增長，也不會派利息或

股息，也沒有工業用途，不會用於日常交易，價格基本上由供求來決定。這是否像畢加索的名畫

，有人欣賞和有收藏家炒作，可以一百幾十億元天價成交，如無人問津，只好供人觀賞或只是有

價無市，所以也有人認為除去了背後的區塊鏈加密技術外，虛擬貨幣只是一種無實質價值的商品

式炒作，如以股票板塊來形容，或可稱之為虛擬板塊，其好處是不受監管，只要有人不斷買入，

便可以不斷上升，不會被有關當局查問，其資產不斷上漲，這確是令投資者炒得如痴如醉。至於

這是否一場音樂椅遊戲？筆者就不敢貿然評估了，只是有關虛擬貨幣的交易平台和本身貨幣價值

的前景和發展，相信仍是取決於有關當局的政策而定了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

