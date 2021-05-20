《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ　Ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｔｗｏ央行：美儲局

《缸邊隨筆》此文成於周二（１８日），其時美儲局尚未公布上次議息會的會議記錄，但不

用看這個會議紀錄，也可估到美儲局是：放心，放心；無通脹，無通脹；未收水，未收水；仍買

債，仍買債。即：不加息，不加息。



美儲局不加息，但市場會不加嗎？市場對通脹的最大驚恐，不是通脹本身，而是預期

（ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ）。美儲局一直謂通脹是ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，通脹過。我們吃了

明知「有毒」的食物，廚師告知你無事，但你會信嗎？



美儲局認為通脹不足懼，因為：



（１）美儲局認為今時上升的通脹，於稍後會回跌下去。



美聯儲局副主席克拉里達，上周三（１２日）表示這可從金融市場數據見到，投資者對１０

年期通脹預期是低於５年期的。



（２）美儲局認為就業率未全面恢復



美儲局長鮑威爾認為，要有一個「非常強大的勞動力市場」，才能推高工資和通貨膨脹。



４月份，年齡２５至５４歲人群有７６﹒９％在職，而疫情爆發前和２００７至０９年經濟

衰退前，此比例是超過８０％的。



（３）物價上升未反映預期通脹般大



美儲局官員謂：科技使物價下跌力量大，以書價為例，在書店賣３０美元的書，如買電子書

，可能是１４﹒９９美元，這價抑制了物價即通脹。



（４）基數效應



由於疫情發展，使去年同期的通脹大跌，故今時的「補增」不必怕，美儲局主席鮑威爾在４

月的新聞會上表示：基數效應使４至５月份整體通脹增加約１％，對核心通脹加增約０﹒７％。

如此龐大的干擾（增長）會在之後的月份慢慢消失，故今時的通脹增長不會長久。



美儲局以以上數點，未力陳今時通脹急升是不足懼，但市場會信嗎？美儲局的「解藥」亦是

真有效嗎？明天（２１日）續。



周三（１９日）晚九時，市場唔聽美儲局支放心笛，美股指數期貨大跌。







＊中石化售管道利潤厚＊



周二《午市閒談》推介了中國石油化工（００３８６）。



＊主要業務：＊



在中國勘探、開發及生產原油及天然氣；管輸原油、天然氣；煉油；以及營銷原油、天然氣

和成品油。製造及營銷工業用化工產品。



２０２０年４月，集團以每股１﹒３３元，認購濱海投資（０２８８６）１﹒７８億股。集

團亦以每股１﹒３３元，向天津泰達投資控股收購濱海投資２﹒２８億股。配售及收購完成後，

集團將持有濱海投資２９﹒９９％權益，成為其主要股東之一。



２０２０年７月，集團向國家石油天然氣管網出售標的資產，包括中石化榆濟管道全部權益

、相關油氣管道公司的權益及所屬成品油管道等資產，評估值及交易對價合共為１２２６﹒５５

億元人民幣，國家石油天然氣管網透過５２６﹒５５億元人民幣現金及向集團增發股權以支付代

價。出售完成後，集團有權根據與國家石油天然氣管網的約定繼續使用標的資產項下油氣管道╱

天然氣管道╱成品油管道、儲氣庫和ＬＮＧ接收站及其附屬設施、鋪底油氣等相關資產。預期出

售事項帶來３６５﹒９４億元人民幣稅前利潤。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

