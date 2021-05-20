《專家之言－何志銘》虛幣暴跌打擊氣氛，港股料走低二萬八有支持

《專家之言》最近有見虛擬貨幣價格時飆升又突然一時暴跌，虛擬貨幣交易的投機活動的確

令人擔心。雖然新冠肺炎疫苗面世，惜多地爆發病毒變種情況，市場再次出現多重不確定性，筆

者執筆時外媒報道指虛擬貨幣價格又迎來大暴跌，市場氣氛明顯恐慌，亦導致美三大指數全面急

插，看來某程度上定影響港股走勢。本來港股近日走勢已見疲態，相信好大機會跟跌，故在資產

配置下要格外小心為佳。恆指下方支持位２８０００點。另外提一提大家騰訊（００７００）將

於今日（２０日）公布首季業績。《獨立評股人 何志銘》

