《台股攻略－黃振宇》權值股弱勢，台股險守萬六點

《台股攻略》美股昨晚（１９日）下跌，拖累台股今日（２０日）力有不繼。加權指數今早

一度升至１６１５４點，惟權值股表現呆滯，加上市場出現大量貨櫃股短炒交易，令沽壓湧現，

幸好傳產股後來發力，加上投資者於尾市趁低吸納台積電，令指數跌幅收窄。加權指數今日收

１６０４２點，跌９０點，成交金額為４６５７億元（新台幣．下同）。

台積電ＡＤＲ昨晚雖然收紅盤，但對正股走勢毫無幫助，大部分時間於盤下震盪，可幸尾市

有買盤趁低吸納，最終收５６７元，無起跌。聯電、聯發科及大立光股價進入調整，跌幅為１％

至３％不等，分別收４６﹒５０元、９３０元及２８５０元，而台達電及矽力則收紅盤，分別收

２８１元及２９７５元。航運股方面，貨櫃股走勢亮麗。陽明海運獲資金追捧，股價曾升超過

５％，收８３﹒５０元，升３元。萬海航運走勢凌厲，以１０４元漲停板價收市，重上百元關口

。長榮海運抗跌力強，全日在平盤以上徘徊，收７７元，微升０﹒７０元。因中國人民銀行及三

大金融業協會禁止提供加密貨幣服務，導致比特幣昨日一度暴跌３０％，回落至三萬美元，拖累

相關概念股表現慘澹，技嘉跌停，而微星、麗臺及青雲賣壓亦相當沉重。

展望後市，新冠肺炎疫情越演越烈，估計台股仍會劇烈震盪，建議投資者謹慎行事。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

