《窩輪豪情－梁業豪》沽貨走位Ｖｓ放風箏

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

公用事業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為網易

（０９９９９）、新地（０００１６）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜中

國聯通（００７６２）、中銀香港（０２３８８）與銀河娛樂（０００２７）。

上周四（１３日）本欄指出，舊經濟股將易跌難升；其後市況證明，買盤集中於科技股。觀

看筆者「港股影音分析」影片的朋友都知道，筆者近日分批買入了一隻科指ＥＴＦ於美股大幅下

挫後，現時仍可錄得帳面盈利。此外，Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶可即市接收筆者的即市錦囊，跟隨筆

者為沽貨走位作部署。須注意的，為筆者每個交易日所訂的沽貨走位都不同，皆因需要顧及最新

局勢。當然，我們須於看更高沽貨目標的同意，不斷地推高止賺位，以保障既得利潤。這個應市

方式，應較坊間一般採用的「放風箏」方式，即只於股價從高位回跌一成至一成半才全面沽貨計

數為佳。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

