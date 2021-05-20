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即市新聞

20/05/2021 10:45

《窩輪豪情－梁業豪》沽貨走位Ｖｓ放風箏

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
公用事業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為網易
（０９９９９）、新地（０００１６）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜中
國聯通（００７６２）、中銀香港（０２３８８）與銀河娛樂（０００２７）。
　　上周四（１３日）本欄指出，舊經濟股將易跌難升；其後市況證明，買盤集中於科技股。觀
看筆者「港股影音分析」影片的朋友都知道，筆者近日分批買入了一隻科指ＥＴＦ於美股大幅下
挫後，現時仍可錄得帳面盈利。此外，Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶可即市接收筆者的即市錦囊，跟隨筆
者為沽貨走位作部署。須注意的，為筆者每個交易日所訂的沽貨走位都不同，皆因需要顧及最新
局勢。當然，我們須於看更高沽貨目標的同意，不斷地推高止賺位，以保障既得利潤。這個應市
方式，應較坊間一般採用的「放風箏」方式，即只於股價從高位回跌一成至一成半才全面沽貨計
數為佳。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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