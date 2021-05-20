《談國論企－黎偉成》餐飲高消費４月份報復式飆升

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２１年４月份同比增速較一季度有所放慢，可預

期，惟餐飲特別是限額以上的餐飲和高消費等項目，保持報復式的明顯增長，乃受居民就業、收

入皆穩中有升的強力支持，消費品零售等內需不斷壯大，可以「國內大循環」的同時，更促「國

內外雙循環」由裡而外、由外而裡的雙向發展，確保國民經濟穩中有進成長。



＊高消費及耐用品銷情相當良佳＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２１年４月份達

３﹒３１５３萬億元同比增長１７﹒７％，無疑受到２０２０年同期減少７﹒５％的低基數效應

的影響，但此數較未受新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９衝擊前的２０１９年４月份上升８﹒８％，和

以此作兩年平均數比較的均增為４﹒３％，而１－４月份的兩年均增持平於首季的４﹒２％，比

前二個月的３﹒２％提升整整１個百分點，便足見消費品零售市場穩定增長，是得來不易的經濟

發展成果。

需要指出的，是社會消費品零售總額的主項目，有頗不少積極和良性發展，如（一）高消費

項目有相當突出的表現，包括（Ｉ）餐飲收入於２０２１年４月份，（ｉ）整體達３３７７億，

同比大幅上升４６﹒４％，遠高於整體消費品零售所升的１７﹒７％，其中（ｉｉ）限額以上單

位所達的８１８億元，同比更是飆升６０﹒８％。

和（ＩＩ）限額以上單位商品零售（下同）中之金銀珠寶零售額於是月份達２２２億元同比

增長４８﹒３％，和使１－４月份累計１０２５億元的升幅保持於８１﹒８％的高水平，國際黃

金價格反覆上升，現處的水平不低，惟內地大媽仍樂此不疲買貨，可見對經濟和投資前景頗感信

心。（ＩＩＩ）化妝品於４月份銷２７２億元同比升１７﹒２％，使１－４月份累計１２１６億

元升幅保持於３５﹒３％高位，凡此，皆為相當不錯的良性啟示。

就業情況不斷改善，相信有助居民增加消費，特別是高消費：全國城鎮新增就業於２０２１

年１－４月份增加４３７份，而全國城鎮調查失業率於４月份為５﹒１％，比３月份之數低

０﹒２個百分點，更低於２０２０年同期凡０﹒９個百分點之普。

屬於（二）耐用品的零售銷售情況，同樣有良佳的發展和表現，包括：家用電器和影像器材

，於４月份的銷售額度６３５億元同比增長６﹒７％，無疑比３月份銷７７６億元所增的

３８﹒９％為低，惟１－４月份累計２５６６億元則增３０﹒７％；建築及裝璜材料是月銷

１５５億元增３０﹒８％，使１－４的升幅達４３﹒２％。凡此都屬家居有關的消費，反映出居

民在疫情基本受控和經濟大致穩好的基礎下，提高改善居住環境的要求。

再看（三）日常所需的消費品零售項目，增長最快的為服裝鞋帽、針紡織品於４月份銷

１０３０億元同比大幅增長３１﹒２％，更使１－４月累計４４４０億元的增幅達４８﹒１％，

居民有心情添衣置服，好事也。

同樣重要的，是（四）網上實物零售累計於１－４月份累計達３﹒０７７４萬億元，同比增

長為２３﹒１％，即使較一季度２﹒３萬億元所增的增２５﹒８％，惟兩年均增１５﹒６％又比

首季的１５﹒４％要高０﹒２人固百分點。此項於整體消費品零售總額佔比亦由１－３的

２１﹒９％，進一步提升至２２﹒２％的水平。



＊網上實物銷售佔零售逾二成屬佳象＊



網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，只要管好銷售產品的素質，肯定具有可觀的

發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」的支持。

我對中國的消費品零售市場前景感到樂觀，因穩就業、穩增收，有利提升內需，有助經濟提

質發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

