《午市前瞻》港股走勢疲弱或穿二萬七，較大支持位為二萬六

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數下挫，道指曾跌近６００點，其中虛擬貨幣

迎來大跌，而市場關注聯儲會議紀錄，投資者憂慮短期內ＱＥ減碼及開展加息，亞洲股市今早普

遍低開低走，港股則開跌１８０點，隨後跌勢擴大，盤中曾跌３００點至２８２９３點，重磅股

跌幅顯著，友邦（０１２９９）、匯控（００００５）跌約２％，成大市下跌主因；港股早市尾

跌幅輕微收窄，最終半日收報２８３８２點，跌２１１點或跌０﹒７４％，主板成交

９９２﹒５７億元。國企指數報１０６１３，跌４１點或跌０﹒３９％。恆生科技指數報

７８８９，升７１點或升０﹒９１％。

內地股市走勢靠穩，上證綜合指數報３５００，跌１０點或跌０﹒２９％，成交

２４７７﹒６１億元人民幣。深證成份指數報１４５１２，升２８點或升０﹒１９％，成交

２９７９﹒４２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒７３％，報４８﹒３５元；港交所（００３８８）

升０﹒６２％，報４５７元，暫連升４日累計升幅３﹒８２％。騰訊（００７００）升

０﹒０８％，報６０８元，暫連升４日累計升幅４﹒８３％。建行（００９３９）跌２﹒３８％

，報６﹒１４元；友邦（０１２９９）跌２﹒４１％，報１０１﹒２元。



＊聯儲局會議紀錄引市場動盪，金升油跌惟相關股回吐＊



聯儲局較早時公布上月底議息會議紀錄，顯示部分官員認為，如果經濟繼續取得實質進展，

並朝向局方的目標進發，預期聯儲局將在未來幾次會議上，開始討論縮減ＱＥ規模。消息一出後

期貨市場走勢動盪，金價走勢向好並有資金流入，惟黃金相關類股份則隨市下挫，招金

（０１８１８）跌４﹒４４％，報８﹒１７元；紫金（０２８９９）跌７﹒２２％，報

１１﹒５６元；山東黃金（０１７８７）跌３﹒３６％，報１６﹒７元；中國白銀

（００８１５）跌６﹒３６％，報１﹒０３元。

美國原油庫存提升，加上伊朗石油出口增加，國際油價高位回吐，「三桶油」今早下跌，中

石化（００３８６）跌４﹒０１％，報４﹒０７元；中石油（００８５７）跌４﹒８６％，報

３﹒１３元；中海油（００８８３）跌３﹒４１％，報８﹒５１元；中海油服（０２８８３）跌

６﹒４２％，報７﹒７２元。



＊「黑色系」期貨捱沽拖累鐵股，比特幣上演大屠殺火幣急瀉＊



國家再就大宗商品價格問題開腔，中國交易所大宗商品價格急跌，鐵礦石隔晚下跌６﹒５％

，螺紋鋼跌４﹒７％，今早鐵礦類股份全面下試，鐵貨（０１０２９）跌６﹒１７％，報

０﹒３８元；五礦資源（０１２０８）跌１０﹒９８％，報４﹒６２元；江銅（００３５８）跌

６﹒６７％，報１７﹒６４元；金川（０２３６２）跌７﹒１４％，報１﹒１７元；中鋁

（０２６００）跌６﹒７％，報４﹒３２元。

隔晚環球虛擬貨幣市場上演「大屠殺」，內地三協會聯合公布，要求金融和支付機構不得開

展與虛擬貨幣相關的業務，比特幣曾跌至三萬美元關，以太幣更蒸發一半幣價，本港區塊鏈股份

應聲急挫，火幣科技（０１６１１）跌７﹒４５％，報１８﹒８８元；美圖（０１３５７）跌

１﹒５％，報１﹒９７元；柏能（０１２６３）跌５﹒１２％，報３﹒７１元；雄岸

（０１６４７）跌４﹒９２％，報０﹒２９元。



＊溫鋼城：恆指連跌三星期，本周將迎技術性反彈＊



港股３連揚後回吐，ｉＦＡＳＴＧｌｏｂａｌＭａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊

社》表示，虛擬貨幣下跌僅為跌市觸發點，實際上港股走勢疫弱，日前補回前裂口（約

２８４５３），惟成交不配合升幅。此外，儲局官員提倡討論縮減ＱＥ，加上人行沒有放水，Ａ

股悶升，無法刺激港股。在技術圖表而言，恆指上方的「三線滙聚」，已形成較大阻力位，假如

能站穩１００天線（約２８７７２）便有望向上發展，否則恆指跌穿２７０００後，下一步支持

位將為２６０００點。

溫鋼城補充，按歷史紀錄，過往恆指幾乎上每年都會至少穿一次２５０天線（暫約

２６５２１）。他指出週線圖上，恆指連跌３周，本周將迎技術性反彈，惟料６月跌勢未止，建

議投資者可將資金停泊於公用股及金股。當中他推薦ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）、山東黃

金（０１７８７）以及招金（０１８１８）。（ｋｉ、ｕｌ）

