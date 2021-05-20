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即市新聞

20/05/2021 16:14

《美元走勢－羅明立》美歐貨幣政策方向顯差異，短期利好美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３０　　　１０８﹒９５　　　１０９﹒０８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２０１　　　１﹒２１６７　　　１﹒２１８８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１３９　　　１﹒４１００　　　１﹒４１２８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０４７　　　０﹒８９９９　　　０﹒９０３５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６５５　　　７﹒７６２８　　　７﹒７６３６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲５月２０日淩晨發布４月ＦＯＭＣ議息政策會議的紀要文件，內容顯示
首次有美聯儲官員預計，美聯儲即將在未來幾次會議上開始討論縮減ＱＥ，並警告美國經濟和通
脹都存在上行風險。而美國總統拜登早前提出的２﹒３萬億美元新刺激方案正面臨共和黨越來越
大的阻力。最新一份共和黨人提出的修正案刺激金額大幅下調至４０００億美元。
　　最新公布的歐元區第一季ＧＤＰ數據為按季度下跌０﹒６％，已經連續第二個季度下跌，經
濟陷入技術性衰退。而歐洲央行在剛發布的半年度金融穩定評估報告內則表示，如果美國通脹繼
續上行導致市場押注美聯儲提早收緊政策，債券收益率和美股市場的重新定價將導致歐元區金融
狀況顯著收緊。暗示歐元區經濟復甦困難重重，有需要長期維持超寬鬆的貨幣政策。
　　美國經濟增長逐漸步入正軌，市場對美聯儲加快收緊政策的預期不斷加強，而另一邊歐洲復
甦似乎遙遙無期，幾乎不存在收緊政策空間。兩個主要經濟體的政策方向面臨愈來愈大的差異。
短期看將利好美元，利空除英鎊以外的非美貨幣。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２００　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒４１００　　　１﹒４３００　　　１﹒４０５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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