《美元走勢－羅明立》美歐貨幣政策方向顯差異，短期利好美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒３０ １０８﹒９５ １０９﹒０８

歐元╱美元 １﹒２２０１ １﹒２１６７ １﹒２１８８

英鎊╱美元 １﹒４１３９ １﹒４１００ １﹒４１２８

美元╱瑞郎 ０﹒９０４７ ０﹒８９９９ ０﹒９０３５

美元╱港元 ７﹒７６５５ ７﹒７６２８ ７﹒７６３６

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《美元走勢》美聯儲５月２０日淩晨發布４月ＦＯＭＣ議息政策會議的紀要文件，內容顯示

首次有美聯儲官員預計，美聯儲即將在未來幾次會議上開始討論縮減ＱＥ，並警告美國經濟和通

脹都存在上行風險。而美國總統拜登早前提出的２﹒３萬億美元新刺激方案正面臨共和黨越來越

大的阻力。最新一份共和黨人提出的修正案刺激金額大幅下調至４０００億美元。

最新公布的歐元區第一季ＧＤＰ數據為按季度下跌０﹒６％，已經連續第二個季度下跌，經

濟陷入技術性衰退。而歐洲央行在剛發布的半年度金融穩定評估報告內則表示，如果美國通脹繼

續上行導致市場押注美聯儲提早收緊政策，債券收益率和美股市場的重新定價將導致歐元區金融

狀況顯著收緊。暗示歐元區經濟復甦困難重重，有需要長期維持超寬鬆的貨幣政策。

美國經濟增長逐漸步入正軌，市場對美聯儲加快收緊政策的預期不斷加強，而另一邊歐洲復

甦似乎遙遙無期，幾乎不存在收緊政策空間。兩個主要經濟體的政策方向面臨愈來愈大的差異。

短期看將利好美元，利空除英鎊以外的非美貨幣。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２００ １﹒２０５０ １﹒２２５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４１００ １﹒４３００ １﹒４０５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

