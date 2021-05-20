《小傳日記》油價跌得狠，油股無人問，恒指跌百點，企穩十天線

《小傳日記》花旗國隔晚個市七國咁亂，道指先跌近６００點後收窄，虛擬貨幣市場又迎來

「大屠殺」，連帶油、礦石期貨都全部插水，今日魚缸低開１８０點後低走，盤中曾跌３００點

至２８２９３點，失守十天線（２８３０７點），大隻藍戰士ＡＩＡ（０１２９９）、大象

（００００５）跌２巴仙，成大市下跌主因；另外受油價拖累，「三桶油」全線嚇挫。午後魚缸

先略為企穩，跌幅收窄係百點左右，最終恆指企係２８４００關口收市，收報２８４５０，跌

１４３點或半巴仙，主板成交１６８７﹒９３億元。國企指數報１０６４２，跌１１點或唔夠半

巴仙。恆生科技指數報７９１５，升９８點或升逾１半巴仙。

內地Ａ場今日靠穩，上證綜合指數報３５０６，跌４點或唔夠半巴仙，成交３９０３﹒５５

億元人仔。深證成份指數報１４５３５，升５０點或升近半巴仙，成交４７４１﹒５６億元人仔

。

大象跌近２巴仙，報４８﹒４５銀；生發發（００３８８）漲近１巴仙，報４５７﹒６銀；

ＱＱ（００７００）聽日放榜，升近半巴仙，報６０９銀；建行（００９３９）挫逾２巴仙，報

６﹒１６銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌逾２巴仙，報１０１﹒６銀。



＊油價三周低油佬失哂威，懶理金價彈金股未上攀＊



近期亞洲疫情反彈，加上孖屐憂心花旗國加息，加上伊朗石油出口增加，隔晚油價高位回吐

，更一度跌到３星期最低，三桶油齊齊跣腳。中海油（００８８３）唔見近４巴仙，報８﹒５銀

；中石化（００３８６）走低近４巴仙，報４﹒０９銀；中石油（００８５７）插逾５巴仙，報

３﹒１４銀；中海油服（０２８８３）急跌近７巴仙，報７﹒７１銀；中石化冠德

（００９３４）軟唔夠半巴仙，報３﹒０５銀。

美聯儲公布４月議息會議紀錄，有部分官員預計會響嚟近幾次會議可能會傾減買債，暗示收

水時間愈來愈近，消息一出期貨市場風起雲湧，金價走勢續好，德國銀行更估有望突破上年高位

２０７２美金，但金礦佬仍要跟市跌。招金（０１８１８）走軟近４巴仙，報８﹒２４銀；紫金

（０２８９９）插水近６巴仙，報１１﹒７６銀；山東黃金（０１７８７）走低近３巴仙，報

１６﹒８銀；得ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升唔夠半巴仙，報１３６１﹒５銀。



＊虛幣炒哂車火幣股價瀉，神州遏升勢鐵礦急插低＊



虛幣孖屐上演「大屠殺」，神州三協會出柯打要求金融支付機構唔可以開展與虛幣相關業務

，美聯儲又放風話考慮減買債，搞到比特幣下試三萬美金關，以太幣跌幅一度超過三成，虛幣佬

齊挫。火幣科技（０１６１１）腳軟逾４巴仙，報１９﹒５２銀；美圖（０１３５７）跣腳半巴

仙，報１﹒９９銀；栢能（０１２６３）唔見逾２巴仙，報３﹒８３銀；雄岸（０１６４７）跣

低近５巴仙，報０﹒２９銀。ＢＣ科技（００８６３）潛水逾６巴仙，報１８﹒１６銀。

國務院總理李克強開金口批評大宗商品價格急升，話要遏制不合理上漲，神州交易所鐵礦石

價隔晚急跌６﹒５巴仙，螺紋鋼跌４﹒７巴仙，鐵礦佬齊挫。鐵貨（０１０２９）急回近９巴仙

，報０﹒３７銀；五礦資源（０１２０８）跳水逾９巴仙，報４﹒７１銀；江銅（００３５８）

潛低近７巴仙，報１７﹒５８銀；中鋁（０２６００）唔見近７巴仙，報４﹒３２銀；重鋼

（０１０５３）蒸發逾一成一，報２﹒３２銀。請請！



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