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即市新聞

20/05/2021 17:30

《小傳日記》油價跌得狠，油股無人問，恒指跌百點，企穩十天線

　　《小傳日記》花旗國隔晚個市七國咁亂，道指先跌近６００點後收窄，虛擬貨幣市場又迎來
「大屠殺」，連帶油、礦石期貨都全部插水，今日魚缸低開１８０點後低走，盤中曾跌３００點
至２８２９３點，失守十天線（２８３０７點），大隻藍戰士ＡＩＡ（０１２９９）、大象
（００００５）跌２巴仙，成大市下跌主因；另外受油價拖累，「三桶油」全線嚇挫。午後魚缸
先略為企穩，跌幅收窄係百點左右，最終恆指企係２８４００關口收市，收報２８４５０，跌
１４３點或半巴仙，主板成交１６８７﹒９３億元。國企指數報１０６４２，跌１１點或唔夠半
巴仙。恆生科技指數報７９１５，升９８點或升逾１半巴仙。
　　內地Ａ場今日靠穩，上證綜合指數報３５０６，跌４點或唔夠半巴仙，成交３９０３﹒５５
億元人仔。深證成份指數報１４５３５，升５０點或升近半巴仙，成交４７４１﹒５６億元人仔

　　大象跌近２巴仙，報４８﹒４５銀；生發發（００３８８）漲近１巴仙，報４５７﹒６銀；
ＱＱ（００７００）聽日放榜，升近半巴仙，報６０９銀；建行（００９３９）挫逾２巴仙，報
６﹒１６銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌逾２巴仙，報１０１﹒６銀。

＊油價三周低油佬失哂威，懶理金價彈金股未上攀＊
　
　　近期亞洲疫情反彈，加上孖屐憂心花旗國加息，加上伊朗石油出口增加，隔晚油價高位回吐
，更一度跌到３星期最低，三桶油齊齊跣腳。中海油（００８８３）唔見近４巴仙，報８﹒５銀
；中石化（００３８６）走低近４巴仙，報４﹒０９銀；中石油（００８５７）插逾５巴仙，報
３﹒１４銀；中海油服（０２８８３）急跌近７巴仙，報７﹒７１銀；中石化冠德
（００９３４）軟唔夠半巴仙，報３﹒０５銀。
　　美聯儲公布４月議息會議紀錄，有部分官員預計會響嚟近幾次會議可能會傾減買債，暗示收
水時間愈來愈近，消息一出期貨市場風起雲湧，金價走勢續好，德國銀行更估有望突破上年高位
２０７２美金，但金礦佬仍要跟市跌。招金（０１８１８）走軟近４巴仙，報８﹒２４銀；紫金
（０２８９９）插水近６巴仙，報１１﹒７６銀；山東黃金（０１７８７）走低近３巴仙，報
１６﹒８銀；得ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升唔夠半巴仙，報１３６１﹒５銀。
　
＊虛幣炒哂車火幣股價瀉，神州遏升勢鐵礦急插低＊
　
　　虛幣孖屐上演「大屠殺」，神州三協會出柯打要求金融支付機構唔可以開展與虛幣相關業務
，美聯儲又放風話考慮減買債，搞到比特幣下試三萬美金關，以太幣跌幅一度超過三成，虛幣佬
齊挫。火幣科技（０１６１１）腳軟逾４巴仙，報１９﹒５２銀；美圖（０１３５７）跣腳半巴
仙，報１﹒９９銀；栢能（０１２６３）唔見逾２巴仙，報３﹒８３銀；雄岸（０１６４７）跣
低近５巴仙，報０﹒２９銀。ＢＣ科技（００８６３）潛水逾６巴仙，報１８﹒１６銀。
　　國務院總理李克強開金口批評大宗商品價格急升，話要遏制不合理上漲，神州交易所鐵礦石
價隔晚急跌６﹒５巴仙，螺紋鋼跌４﹒７巴仙，鐵礦佬齊挫。鐵貨（０１０２９）急回近９巴仙
，報０﹒３７銀；五礦資源（０１２０８）跳水逾９巴仙，報４﹒７１銀；江銅（００３５８）
潛低近７巴仙，報１７﹒５８銀；中鋁（０２６００）唔見近７巴仙，報４﹒３２銀；重鋼
（０１０５３）蒸發逾一成一，報２﹒３２銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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