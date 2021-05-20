《真知灼見－溫灼培》澳元只宜作中短線持有

《真知灼見》踏入今年首５個月，澳元基本上只作橫行於７５﹒５０－８０﹒０美仙之間

（即約５﹒８６－６﹒２港元），期間波幅只有約４５０點。以５個月時間跨度，這波幅實在小

。出現這情況相信主要是現時圍繞著澳元的因素好壞參半所致。



先看利好因素。銅鐵期貨價格破歷史高位，這肯定是支持澳元的最大利好因素。鐵礦石出口

佔澳洲整體出口約兩成，鐵價高企澳洲經濟以至澳元匯價便自然能看高一線。另值得留意，就是

美國也提出以基建救國。全球愈多國家推動基建，對銅鐵需求愈顯著，愈有利於澳洲出口及澳元

匯價。



反觀澳洲本身經濟，其是七大主要貨幣國家中，首個能彌補回其於去年因疫情而失去職位的

國家。正因澳洲經濟良好，不難發現澳洲１０年債息一直高於美國同年期債息水平。這實在有利

增強澳元的吸引力。



至於澳元的最大隱憂，是其與中國的關係。澳洲的最大出口是鐵礦石，而其大部分的鐵礦石

正是輸往中國。與中國關系轉差或許短期內中國也不能對澳洲怎麼樣。始終，現今中國如不購買

澳洲的鐵礦石便只能進口巴西的鐵礦石。可想像這會大大提升運輸成本。但據了解，中國已取得

了剛果的鐵礦石場開採權。待一切運輸鐵路及碼頭建設完成，不排除中央便會以剛果的鐵礦石取

替澳洲。屆時澳元或有下跌風險。由於剛果的資料不多，現難衡量當地運輸設施何時準備就緒。

所以建議澳元只能作中短線持有，除非澳洲與中國關系改善，長持會有風險。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

