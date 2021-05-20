《保險睿見－謝佩蘭》銀髮族專屬意外保障，黄金樂齡後顧無憂

步入黄金樂齡，正是享受打拼成果的時候。不過隨著年紀增長，反應及靈活程度漸不如年輕

時，發生意外的機會也隨之增加，因此，要活出精彩及豐盛的黄金歲月，意外保障必不可少。市

場上專為長者而設的相關保障不多，有見及此，有保險公司特別推出專為６６至７５歲人士而設

的意外保障，讓銀髮族有多一個選擇。該意外保障的核保程序簡便，客戶只須簡單地回答一些有

關身體狀況的核保問題便可投保，並可每年續保＃至８０歲，讓客戶的黄金歲月可以後顧無憂。



＊針對長者需要，每次意外高達２０萬港元骨折及嚴重受傷賠償＊



不同人生階段有不同的保障需求。長者是骨質疏鬆的高危族群，因跌倒而受傷的情況並不罕

見。根據政府２０１７年的統計，在四萬五千多名的６５歲以上的社區長者中，約一成曾於半年

內至少跌倒過一次，而在曾跌倒的長者中，有近一成因而骨折︿。針對這種情況，該意外保障特

別為每次意外提供高達２０萬港元骨折及嚴重受傷賠償１，兼最高２萬港元意外醫療費用賠償２

，包括最高１，０００港元針灸跌打治療費用３，以及每日７００港元脊椎治療和物理治療費用

３，為長者提供適切的支援。



＊住院現金賠償及意外死亡賠償，助紓緩經濟壓力＊



除了骨折，長者亦有機會遇到燙傷及扭傷等其他意外，若情況較嚴重而須住院，對退休人士

而言，會是一筆為數不少的額外支出。因此，該計劃特別提供每日最高１，２００港元「意外住

院現金賠償」＠，以及每日最高１，２００港元「深切治療賠償」＠，每次意外每項賠償最多可

達６０天，助客戶紓緩額外經濟壓力。若有因意外而死亡的不幸情況，該計劃更提供高達１００

萬港元「意外死亡賠償４」，助客戶的家人摯親渡過困境。



＊長達６０個月「失去日常生活活動能力賠償」＊



長者若受傷，往往需較長的時間復原，有些情況或許會長時間臥床，須家人照料。對長者來

說，遇到意外已屬不幸，若為家人摯親帶來不必要的負擔，更是他們不願看到的。為避免這種情

況，該意外保障特別提供最多６０個月的「失去日常生活活動能力賠償」，每月最高１０，００

０港元，以及每次意外最高５，０００港元「醫療器材津貼」＠，為客戶的康復之路提供長期支

援，讓他們可安心療養。



＊高達４個半月保費回贈＋，把握機會完善退休保障規劃＊



不少人形容退休生活為第二人生，有人趁機好好放鬆，也有人利用這段難得的自由時光追尋

未完的夢想。不管你的理想退休生活是哪一種，適切及周全的保障有助你達成不同人生階段的目

標，讓你活出更完美豐盛的人生。



現成功投保該意外保障的客戶，可享高達４個半月保費回贈＋。銀髮族要把握機會，根據需

要完善退休保障規劃，在黄金樂齡活出「健康長久好生活」！《保險睿見》《友邦香港及澳門業

務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

