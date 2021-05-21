《缸邊麗評－熊麗萍》創興銀行獲提私有化，小股東應否接受？

《缸邊麗評》本港銀行牌照一向都「有市有價」，創興銀行（０１１１１）於本月７日突然

宣布停牌，市場憧憬有新買家入主，而買家的出價料相當進取，屆時對其他銀行股股價也將有一

定的刺激作用。



越秀集團於２０１３年收購創興銀行是業務發展的一部分，不會輕易出售。創興銀行昨天

（２０日）終於公布一項私有化計劃，大股東越秀集團提出以每股２０﹒８元私有化創興銀行，

並會撤銷上市地位，站在小股東立場，是否接受大股東提出的私有化建議，主要考慮私有化作價

是否合理，與及不接納私有化（即私有化建議不獲通過）的影響。在私有化作價層面看，集團於

去年底每股資產淨值為２３﹒１４元。換言之，今次私有化作價較其每股資產淨值折讓

１０﹒１％（即以０﹒８９倍市帳率）收購，小股東變相以折讓價出售所持股份予大股東，是否

有剝削小股東權益之嫌，大家或可從目前上市銀行股的估值作比較，其中規模較相近的為大新金

融（００４４０），現價市帳率為０﹒３倍，創興銀行私有化作價明顯較高，即使本港上市的國

企銀行，包括建行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）等比較，其私有化作價估值亦高於

上述銀行，當然，若以恆生銀行（０００１１）、中銀香港（０２３８８）、招商銀行

（０３９６８）等比較，私有化創興銀行的作價並不吸引，但這些銀行業務規模遠遠大於創興銀

行，估值較創興銀行為高也是合理。



反過來看，一旦創興銀行私有化失敗，小股東極有機會面對股價回落至停牌前的水平，並可

能要等待整體銀行股估值回升，股價才可望反映其資產淨值。另一個值得留意的是，創興股份一

直以來成交並不活躍，股東要在市場沽售股份亦不如成交活躍股份的交易。



其實，越秀集團於２０１３年以１１６﹒４４億元向當時創興銀行大股東收購７５％股份，

筆者當時亦對這項收購有憧憬，以越秀在本港及內地的業務發展，旗下有自己的銀行對業務有一

定效益，但從過去多年的成績來看，創興銀行業績未有太大突破，而該行近年亦先後兩次在市場

供股集資，若要拓展業務，再集資機會甚高，小股東是否願意再投入資金，若否，股權又被攤薄

，如今大股東私有化創興銀行，其可較具彈性投入資金及訂立發展策略，小股東以較資產淨值一

成接納收購建議套現，亦非壞事。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

