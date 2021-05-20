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即市新聞

20/05/2021 09:05

《思前想後－郭思治》港股期結前好淡爭持漸顯，騰訊望上阿里試底

　　《思前想後》大市經過本周二（１８日）之一輪急升後，技術上己初呈回穩訊號，以恆指於
當日報收在２８５９３點計，即已成功重越１０天線（２８３０４點）及２０天線（２８５７０
點），單從走勢上看，大市不但已漸擺脫反覆續尋底之弱態，且只要買盤再稍作主動，大市該有
機會進一步上試或上破５０天線（２８６８３點）及１００天線（２８７５１點），只要大市能
再重越此兩組平均移動線，則其時大市該可伺機上試本月７日之高位２８８８４點。值得留意的
是，只要恆指在本月底前能升越２８８８４點，則５月大市之形態將可扭轉成先低而後高，連同
四月份計在內，即大市已連升兩個月，單從技術上看，形勢當有利６月份之發展，不要忘記６月
份有半年結，相信基金該有粉飾廚窗之部署，故大市在本月底前能否再作明顯上升將至為關鍵。

＊下周三期指轉倉高峰日＊

　　大市很快步入５月份之下旬，下周五（２８日）是即月場外衍生工具結算日，下周四（２７
日）是即月期指結算日，而下周三（２６日）則是即月期指轉倉高峰日，故下周二（２５日）及
下周一（２４日），另本周五（２１日）及本周四（２０日）等交易日，好淡爭持將漸見明顯，
由於大市目前已初步重越１０天線（２８３０４點）及２０天線（２８５７０點），故單從走勢
上看，好倉大戶該已漸取主控權，該形勢當有利再作進一步之推升，惟指數之上升實需視乎主要
恆指成份股之表現而定，尤其是權重的新經濟股能否轉弱為強。

＊騰訊上望５０天線＊

　　先看騰訊（００７００）在資金追捧下，股價已重越前配股價５９５元，以周二報收在６０
７﹒５０元計，技術上已重越１０天線（５９７元），目標該可上望５０天線（６２２﹒７０元
）。再看美團點評（０３６９０），以股價於周二報收在２６０元計，技術上該已漸升離近日低
位，但論走勢仍偏軟，需待其股價成功重越前配股價２７３﹒８０元，方能作進一步之上望。至
於阿里巴巴（０９９８８），以周二報收在２０７﹒６０元計，技術上仍處欲試底之弱態，阿里
巴巴股價如欲擺脫目前之弱態，必需先重越１０天線（２１３﹒５０元）及２０天線（２１９﹒
５０元）。上述三隻新經濟股對大市之影響極大，騰訊在恆指內之成份比重佔達１０％，阿里巴
巴及美團點評亦各佔５％，故大市能否扭轉目前之弱態，當需視乎上述三隻重磅成份股之表現。
當然，匯控（００００５）、友邦（０１２９９）、工行（０１３８８）、港交所（００３８８
）及平保（０２３１８）等之表現亦相當重要。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄
逢周四刊出）

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