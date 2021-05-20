  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/05/2021 11:50

《輪證高清－孫明哲》市況急速變化審視窩輪牛熊之間選擇

　　《輪證高清》本欄早前提到波幅回落導致窩輪的槓桿（即潛在回報）上升，令窩輪相對於牛
熊證吸引，但近日科技股回落至近期近位，原本條款合適的認購證都變得價外，變成不合適的產
品，發行商亦馬上發行新的較貼價產品供應市場，唯申請日與上市日有數個交易日的差距，因此
合適的產品選擇不多，再加上新上市產品的年期較長，導致槓桿較低，令產品的吸引力大減。投
資者應該比較窩輪及牛熊證的風險及潛在回報，再審視那一種產品較合適。
　　以美團產品為例，現時中期輕微價外認購證最高槓桿的產品提供的實際槓桿大約８至９倍，
例如美團購２１３９５，行使價３０２﹒０８元，７月底到期。若以此約８倍槓桿作參考去挑選
美團牛證，可選擇到收回價約２３５元附近的產品，例如美團牛６２８３９，收回價２３５元，
槓桿逾８倍，收回價距離正股價有約１０％的差距，收回風險合理，同時又較不受波幅變化的影
響，相對是較合適的產品選擇。值得留意的是由於日前美團股價急跌，相關輪證的引伸波幅反彈
近１０個波幅點至近期高位，若之後股價橫行，波幅有機會回落。現階段以窩輪部署博反彈會承
受較高的波幅風險，牛熊證受波幅影響較輕微，因此可能是現時較合適的選擇。
　　當然，市場情況時刻都在變化，產品的適合程度會因應市況隨時轉變，投資者常問到何時選
窩輪，何時選牛熊證，其實是沒有一個絕對的答案，反而是應該根據當時市況、市場可提供的產
品作出分析，比較產品的風險及潛在回報，可利用網站的各種工具協助，從而挑選出合適自己、
合適當時市況的產品選擇。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/05/2021
【虛幣弊了】比特幣早已埋下大跌伏線　內地出招明確禁止虛擬貨幣應用流通
板塊分析20/05/2021
勇奪商業地王　希慎擴銅鑼灣地產王國
市場動向20/05/2021
【#擁抱加密時代】一文睇清加密貨幣  入金抗衡環球通脹
剖析天下20/05/2021
美國非農數據大跌 但前景依然明朗
中國故事18/05/2021
《神州經脈》中國3月減美債　A股三連漲　發改委調研鋼材等情況
中國故事18/05/2021
【新冠肺炎】台灣新增240宗本土確診　新增2宗死亡個案
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金