《輪證高清－孫明哲》市況急速變化審視窩輪牛熊之間選擇

《輪證高清》本欄早前提到波幅回落導致窩輪的槓桿（即潛在回報）上升，令窩輪相對於牛

熊證吸引，但近日科技股回落至近期近位，原本條款合適的認購證都變得價外，變成不合適的產

品，發行商亦馬上發行新的較貼價產品供應市場，唯申請日與上市日有數個交易日的差距，因此

合適的產品選擇不多，再加上新上市產品的年期較長，導致槓桿較低，令產品的吸引力大減。投

資者應該比較窩輪及牛熊證的風險及潛在回報，再審視那一種產品較合適。

以美團產品為例，現時中期輕微價外認購證最高槓桿的產品提供的實際槓桿大約８至９倍，

例如美團購２１３９５，行使價３０２﹒０８元，７月底到期。若以此約８倍槓桿作參考去挑選

美團牛證，可選擇到收回價約２３５元附近的產品，例如美團牛６２８３９，收回價２３５元，

槓桿逾８倍，收回價距離正股價有約１０％的差距，收回風險合理，同時又較不受波幅變化的影

響，相對是較合適的產品選擇。值得留意的是由於日前美團股價急跌，相關輪證的引伸波幅反彈

近１０個波幅點至近期高位，若之後股價橫行，波幅有機會回落。現階段以窩輪部署博反彈會承

受較高的波幅風險，牛熊證受波幅影響較輕微，因此可能是現時較合適的選擇。

當然，市場情況時刻都在變化，產品的適合程度會因應市況隨時轉變，投資者常問到何時選

窩輪，何時選牛熊證，其實是沒有一個絕對的答案，反而是應該根據當時市況、市場可提供的產

品作出分析，比較產品的風險及潛在回報，可利用網站的各種工具協助，從而挑選出合適自己、

合適當時市況的產品選擇。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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