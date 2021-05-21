《陸言堂－陳永陸》加密貨幣短期波動大風險高，散戶投資者要注意

《陸言堂》加密貨幣近日顯著波動，因而導致全球股市亦受影響而顯著波動。



由於Ｂｉｔｃｏｉｎ已發展成為全球五大市值的投資產品，所以當其價格出現大幅波動的時

候，全球股市亦受牽連，其實亦屬正常，不過由於全球市場對於加密貨幣的貸款不會太多，所以

爆倉而引發的系統性風險其實不高，所以股市的波動只會短暫，投資者亦不用太過擔心。



當然，加密貨幣的確有點過熱的情況，大家之前一直懷疑各國監管加密貨幣的決心，因為大

家忽略了加密貨幣繼續發展會挑戰各國貨幣的地位，這不會有一個政府容許，所以加強監管只是

時間問題，只是大家一直抱著僥倖心態，故此就算昨晚（２０日）Ｂｉｔｃｏｉｎ等很快出現大

幅度的反彈情況，但相信短期波動仍會十分大，風險仍高，散戶投資者要注意。



事實上，任何產品當大家過於熱衷的時候，風險其實會十分高，相反大家反應冷淡的時候，

其實是加大投資注碼的時機，因為風險很多時只會在市場火熱的時候出現，如近日加密貨幣的走

勢就是一個例子。故此，近日新股市場氣氛轉淡，反而應加倍留意。



＊建業地產股價被嚴重低估＊



由建業地產（００８３２）分拆上市的中原建業（０９９８２）值得留意，不過留意中原建

業的同時，其實建業地產現時更抵買。因為建業地產於５月１３日經歷了除權日的股價高幅震盪

，最終以每股２﹒２９港元。收盤，跌幅達４９﹒６７％，到５月１４日股價進一步下挫至每股

１﹒９港元，但市場這反應其實有點過敏。



其實中原建業的業績貢獻在原建業地產體系中佔比並不高，而且由於中原建業過往在建業地

產總的業績貢獻佔比並不算太高，而且發展較為晚近，因此大部分券商財務模型中並沒有計及輕

資產部分資產及收入貢獻，導致該部分市場價值未能充分體現，而這也是建業地產決定分拆中原

建業上市的重要原因之一。而隨著建業地產在除權日前後股價的大幅波動，顯示出投資者對中原

建業前景的看好，但這也同時導致了建業地產股價的嚴重低估，主要原因是建業地產每股資產淨

值約為２０港元，按照資產淨值折讓７５％估算，建業地產股票目標價應為５﹒２３港元，現價

絕對值得趁低吸納。《獨立股評人 陳永陸》

