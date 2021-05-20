《日入而息》騰訊首季經調整盈利升２２％，主板盈利門檻調高六成

《今天重點》﹡騰訊（００７００）首季純利按年升６５％至４７８億元人民幣，勝預期；

騰訊首季非通用會計準則純利按年升２２％；騰訊首季遊戲收入按年升

１７％至４３６億元人民幣；騰訊將部分利潤增量投資於企業服務、遊戲及

短視頻

﹡聯交所調高主板上市盈利規定６０％，明年起實施；聯交所及證監會就首次

公開招股的失當行為發聯合聲明

﹡京東物流（０２６１８）孖展錄２１６３﹒０５億，超購約２７２倍

﹡市建局橡樹街項目共接獲１４份標書

﹡本港最新失業率跌至６﹒４％，勞工市場壓力將逐步紓緩

﹡首宗國安法案，高院駁回唐英傑案不設陪審團司法覆核

﹡本港新增一宗印尼輸入個案，連續第四日本地零確診



《即日市況》﹡中國擬遏制大宗商品價格，三桶油走低港股跌１４３點報２８４５０



《深滬股市》﹡滬指跌０﹒１１％險守三千五，權重拉升力壓商品跌浪



《美元匯價》﹡美歐貨幣政策方向顯差異，短期利好美元；歐元最新報１﹒２１９４╱

９８，日圓最新報１０９╱１０９﹒０２



《公司業績》﹡騰訊（００７００）首季純利按年升６５％至４７８億元人民幣，勝預期；

騰訊首季非通用會計準則純利按年升２２％；騰訊首季遊戲收入按年升

１７％至４３６億元人民幣



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）對首季物業銷售滿意，將研究參與資助房屋發展；港鐵

大圍站上蓋商場命名「圍方」，商場零售穩步上揚；本月３０日暫停東鐵線

旺角東站至紅磡站之間列車服務

﹡中集車輛（０１８３９）Ａ股發行完成中證監註冊

﹡正榮地產（０６１５８）向正榮服務（０６９５８）出售商業物業管理服務

公司，涉８﹒９億元人民幣

﹡百濟神州「百悅澤」申上市獲ＦＤＡ受理

﹡優衣庫襯衫疑用新疆棉遭美扣押，迅銷（０６２８８）稱不涉強迫勞動

﹡南岸集團（００５７７）今早起短暫停牌，待發內幕消息

﹡恆指公司授權博時基金以恆生港股通高股息率指數作買賣基金基準

﹡張一鳴卸任字節跳動ＣＥＯ，聯合創始人梁汝波接任

﹡富邦推Ｆｕｂｏｎ ＧＯ手機開戶應用程式，最快５分鐘開立戶口

﹡富途控股首季非公認會計準則純利按年升６﹒３倍至１１﹒８億港元

﹡雲南水務投資（０６８３９）通過發行債務融資工具提案

﹡匯豐推４００億元貸款計劃，支持中小企把握經濟復甦機遇

﹡嘉和生物（０６９９８）ＧＢ４９２干擾素基因刺激因子獲中國藥監局批准

臨床試驗

﹡翰森製藥（０３６９２）附屬開發的肺癌藥達研究終點

﹡彌明百貨（０８４７３）不再繼續申請轉主板上市

﹡國泰（００２９３）承諾於２０５０年前達至淨零碳排放

﹡新地（０００１６）旗下商場就電子消費券計劃推出１４００萬元現金券獎

賞優惠

﹡宏安地產（０１２４３）料青衣「薈藍」月內獲批預售樓花同意書

﹡中生製藥（０１１７７）化療止吐用藥獲國家藥監局頒發藥品註冊證書

﹡中國銀行（０３９８８）全額贖回３２０億元人民幣次級債券

﹡中國聯通（００７６２）４月移動出賬用戶淨增１８﹒５萬戶，５Ｇ淨增

６７１萬戶

﹡聯易融（０９９５９）首季供應鏈金融科技解決方案核心企業客戶數按年升

７６％

﹡林達控股（０１０４１）袁子俊及陳凱欣獲委任為公司共同及各別清盤人

﹡金輝集團（００１３７）附屬收購一艘船舶，涉資１０８１萬美元

﹡中國聯通（００７６２）４月移動出賬用戶淨增１８﹒５萬戶，５Ｇ淨增

６７１萬戶

﹡訓修實業（０１９６２）梁貝怡辭任財務總監等職務，杜顯柏接任財務總監

﹡中國聯通（００７６２）４月移動出賬用戶淨增１８﹒５萬戶，５Ｇ淨增

６７１萬戶

﹡復宏漢霖（０２６９６）首次公布自主研發的類風濕關節炎藥物３期臨床數

據

﹡中國聯通（００７６２）４月移動出賬用戶淨增１８﹒５萬戶，５Ｇ淨增

６７１萬戶

﹡金朝陽集團（００８７８）未完成與鄧成波的收購及出售交易，正尋求法律

意見



《國企紅籌》﹡石藥集團（０１０９３）創新藥獲中國臨床試驗許可

﹡中石化油服（０１０３３）截至今日中信有限減持公司９４９２萬股



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）向何猷君交付第１００萬輛新能源汽車

﹡騰訊（００７００）將部分利潤增量投資於企業服務、遊戲及短視頻



《中國要聞》﹡深圳賽格大廈連續三日明顯搖晃，當局組織商戶撤離

﹡貴州推進大灣區融合發展，加強「四個＋」產業合作模式

﹡中國稱因技術原因推遲發射天舟二號貨運飛船

﹡支付寶小程序數量超３００萬個，與微信看齊

﹡涉侵犯公民人身自由權賠償新標準：每日３７３﹒１元

﹡習近平明以視頻方式出席全球健康峰會，並發表講話

﹡廣州加強「文具盲盒」監管，避免過度消費

﹡廣州市監局表示新東方等機構涉嫌違反廣告法將立案查處

﹡上海交警總隊否認６月起駕駛考試增加電動車內容

﹡瑞銀鞏旻表示新能源電動車不用送牌照也很有競爭力

﹡信通院表示首季用戶訪問的活躍域名總量同比增１１％

﹡首季美國手遊市場收入６１億美元，中國手遊佔２４％

﹡國家能源局表示今年戶用光伏發電補貼額度５億元

﹡中基協叫停基金子公司房地產供應鏈非標融資

﹡大商所發布鐵礦石期貨新規

﹡貝殼找房董事長左暉因病去世，享年５０歲

﹡５月ＬＰＲ連續第十三個月不變，符合預期

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠；人行專家表示最終須放棄

人幣匯率目標，追求幣策獨立性

﹡深圳多家國有大行上調房貸利率，業內稱屬市場行為

﹡上海將持續深化科創板基礎制度改革

﹡長安何時發布搭載華為方案的汽車，華為回應不清楚

﹡貸款逾期被申請查封，皇庭澄清深圳皇庭廣場正常營業

﹡深交所表示深市國企去年淨利潤同比增３１﹒４％

﹡乘聯會預計５月狹義乘用車零售銷量同比增３﹒３％

﹡融３６０表示５月全國首套房利率環比微漲至５﹒３３％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１６０４２點



《其他消息》﹡８０３基金覆核教育局拒公開失當教師資料案今日開審；「８０３基金」要

求公開失當教師，律政司表示有標籤效應

﹡支聯會與警方商討遊行安排，稱４人一組分隔遊行人士

﹡朱凱迪宣布不會繼續參政，結束新界西團隊

﹡沙田區議員丁仕元宣布辭職，６月１日生效

﹡政府撤回華英中學重建撥款，校方表示續向政府解說

﹡首宗國安法案，高院駁回唐英傑案不設陪審團司法覆核

﹡林鄭月娥歡迎劉光源獲任命為外交部駐港特派員公署特派員

﹡政府表示問責官員獲加薪報道混淆事實，薪酬調整按機制進行

﹡消息指西九首席工程總監因私人原因休假，有執法人員日前到訪總部

﹡張宇人倡非港人醫生特別註冊來港，蔡堅稱業界不同意修例

﹡本港最新失業率跌至６﹒４％，勞工市場壓力將逐步紓緩

﹡聯交所調高主板上市盈利規定６０％，明年起實施；聯交所及證監會就首次

公開招股的失當行為發聯合聲明

﹡市建局橡樹街項目共接獲１４份標書

﹡新一期綠置居將於下周五起接受申請，明起派發申請表

﹡Ｋ１１與ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ合作，提供消費券獎賞計劃

﹡深股通額度全日用近１４億元；滬股通額度全日流走逾２億元，陸股通流出

１５億

﹡金融壹賬通與菲律賓ＳＢ Ｆｉｎａｎｃｅ達成戰略合作

﹡補習天王蕭源洩露ＤＳＥ試題判囚１４個月，上訴失敗須即時服刑

﹡港府與亞洲國際法律研究院就香港法律雲端基金簽署諒解備忘錄

﹡星展基金會社會企業獎助金計劃今年總撥款達１７４９萬元



《大國博弈》﹡布林肯與拉夫羅夫展開對話，在嚴重分歧外須進行合作

﹡俄羅斯下議院據報支持退出《開放天空條約》

﹡美國眾議院議長佩洛西呼籲抵制北京冬奧

﹡解放軍稱美軍驅逐艦駛入西沙，斥美是南海風險製造者

﹡對華鮮食葡萄出口遭延誤，澳洲稱已與中國官員溝通



《新冠肺炎》﹡本港新增一宗印尼輸入個案，連續第四日本地零確診

﹡中疾控稱國產疫苗可應對變異株，近期疫情規模不會大

﹡台灣新增２８６例本地確診，新北市佔最多感染個案

﹡李慧琼促政府與內地及澳門商通關，可考慮大灣區試行

﹡徐德義稱無證據指接種疫苗增死亡風險，研降接種年齡

﹡消息指港府快將向中央提通關建議，或設北上人數限制

﹡梁子超稱香港疫情正邁向清零，可積極與內地討論通關

﹡據報政府擬將接種疫苗年齡降至１２歲，盼暑假前展開

﹡聶德權稱政府要求藥廠提供數據，評估可否降接種年齡

﹡半島酒店擬鼓勵打針，員工最多獲４０００元及兩日假

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