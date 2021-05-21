《日出而作》美股三指反彈高收，科技股領漲大市，油價下挫

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３４０８４．１５ 升 １８８．１１點╱０．５６％

標普５００ ４１５９．１２ 升 ４３．４４點╱１．０６％



納斯達克 １３５３５．７４ 升 ２３６．００點╱１．７７％

倫敦富時１００ ７０１９．７９ 升 ６９．５９點╱１．００％

法蘭克福ＤＡＸ １５３７０．２６ 升 ２５６．７０點╱１．７０％

巴黎ＣＡＣ４０ ６３４３．５８ 升 ８１．０３點╱１．２９％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８３，歐元兌美元１．２２２６



《最新資訊》﹡美上周首次申領失業救濟人數跌，新冠肺炎爆發來最低

﹡日本４月全國核心ＣＰＩ跌０﹒１％，跌幅小於預期

﹡能源局首４月風電裝機容量增３５％太陽能增２４％

﹡受累風險胃納改善，美元回軟再度跌穿９０水平

﹡銀保監去年處罰機構逾３千次，將打擊人為拉長融資鏈

﹡歐洲議會大比數通過決議凍結審議中歐投資協定

﹡歐洲議會凍結討論中歐投資協定，中方稱仍盼相向而行

﹡深交所表示高風險上市公司較去年初下降約三成

﹡以色列與哈馬斯於加沙停火，拜登承諾提供人道援助

﹡南岸集團（００５７７）料全年虧損降至９﹒５億元

﹡美財政部擬要求一萬美元以上加密貨幣轉帳報告國稅局

﹡中國疾控中心皖遼病例屬同一傳播鏈，料規模不大

﹡內地增２４宗確診均為輸入，皖遼各增１宗本地無症狀

﹡人瑞人才（０６９１９）靈活用工僱員３﹒８萬名，按月升４﹒４％

﹡大悅城地產（００２０７）聯席逾６３億人幣購南京地，佔５０％股權

﹡中國互聯網投資（００８１０）２供１籌９５８萬元，供股價折讓５１％

﹡中國玻璃（０３３００）９０００萬人幣購地建玻璃生產基地

﹡中國船舶（０３８７７）訂船舶租賃，利息１９９９萬美元

﹡台州水務（０１５４２）１﹒７億人幣購３自來水公司４５％股權

﹡未來世界（００５７２）尋授權售民銀（０１１４１）２﹒３３％股權

﹡永恆策略（００７６４）沽環球大通（０８０６３）股份料收益１﹒６億元

﹡百盛商業（０３３６８）首季虧轉賺４１萬人幣

﹡呷哺呷哺子品牌表現不及預期，解除趙怡ＣＥＯ職務，賀光？接任

﹡金斯瑞生物（０１５４８）旗下西達基奧侖賽正申請於歐洲上市

﹡阜博集團（０３７３８）折讓９％配股，淨籌６﹒３億元

﹡保利達資產控股股東私有化計劃法院批准，下周二最後掛牌

﹡高銀表示高銀金融國際中心尋得新買家，將敦促盡快完成交易

﹡國銀租賃（０１６０６）訂１７億人幣融資租賃，利息２﹒３億人幣

﹡羚邦（０２２３０）授權網易推出「光﹒遇」小王子數字遊戲

﹡匯量科技（０１８６０）控股股東１００６萬元增持逾１５０萬股

﹡新威（０００５８）沽阜博（０３７３８）股份，料收益４２２萬元

﹡歐康維視生物（０１４７７）滴眼液英國臨床試驗許可獲受理

﹡環能國際（０１１４３）擬最多３９２０萬人幣購Ｉ﹒Ｂａｂｙ７０％



《國企紅籌》﹡中能源建設（０３９９６）中鐵建（０１１８６）戰略合作



《神州民企》﹡卓爾智聯（０２０９８）售卓爾傳媒８６％股權，料賺１０３０萬人幣



《中國要聞》﹡基建投資提速，券商料第二季同比增速達５﹒８％

