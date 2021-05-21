《華爾街內望》美股受惠科技股回升反彈，納指收漲２３６點

《經濟通通訊社２１日專訊》美國上周初次申請失業救濟金人數創自疫情引發經濟衰始以來

最低，加上美股周四（２０日）受惠科技股回升反彈，結束連續三日下跌。

道指漲１８８點或０﹒５５％，報３４０８４點。標指漲４３點或１﹒０６％，報４１５９

點。納指漲２３６點或１﹒７７％，報１３５３５點。

美國勞工部公布，上周初次申請失業救濟金人數僅４４﹒４萬人，是連續第三周下降，表明

本月就業增長加快

聯儲局日前公布上月會議紀錄顯示，多位官員認為如果經濟繼續朝著委員會的目標快速取得

進展，在未來政策會議上開始討論縮減購債規模是合適的行動。

比特幣經歷大幅拋售後收復部分失地，重上接近４萬美元水平，推動風險偏好改善。加密貨

幣交易所營運商Ｃｏｉｎｂａｓｅ漲３﹒８３％，挖礦公司Ｒｉｏｔ ＢｌｏｃｋＣｈａｉｎ、

Ｍａｒａｔｈｏｎ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ分別漲０﹒１７％和０﹒８３％。

零售商表現疲弱。Ｒａｌｐｈ Ｌａｕｒｅｎ跌７﹒０１％，其全年銷售預測遜預期。科爾

百貨（Ｋｏｈｌ’ｓ）重挫１０﹒１７％，公司警告全年利潤下挫，因為成本上升下銷量減少。

指標十年期國債收益率跌５﹒１個基點至１﹒６３２％。三十年期國債收益率跌４﹒７個基

點至２﹒３４％。（ａｌ）

