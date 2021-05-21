《出旗制勝－麥穎儀》美團周四逆市升半成，港股通資金續流入追捧

《出旗制勝》美國三大股指連日表現偏軟拖累港股氣氛，佛誕假期過後，恆指周四（２０日

）止步三連升，開市就要跌１８０點，中段跌幅一度擴大至３００點，唯午後跌幅可收窄至

１４４點，收報２８４５０點，大市成交金額１６８８億。

美團（０３６９０）昨日量價齊升，單日飆升超過５％，成為單日表現最好的藍籌股，股價

更突破早前４月２７３﹒８元的配售價，見５日以來的高位，重返２５０天移動平均線之上。成

交額亦配合向上，昨日成交較周一（１８日）增逾１倍，有超過１００億元，成為恆指成分股中

成交額最高個股。港股通資金繼續流入追捧，截至本周四北水已連續６日錄得淨流入。投資者如

欲於下周五（２８日）業績前作好倉部署，或可留意美團購２２０３１，行使價３１９﹒０８元

，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅４８﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年９月２９日到期

。

另外亦有大行報告預料美團下周公布的首季非國際財務報告準則虧損介乎３１﹒０８億至

５３﹒８１億元人民幣，並認為這是由於近年大力拓展社區團購業務導致短期盈利能力受壓。投

資者如對美團首季業績看淡，或認為業績會拖累股價向下，或可留意美團沽２３６４４，行使價

２２２﹒０２元，實際槓桿３﹒９倍，引伸波幅４６﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年

１２月３０日到期。

小米（０１８１０）昨日同樣造好，連升４日，見１０日高位，臨收市再下一城，全日升

２﹒８％，報２７﹒３５元收市。港股通資金同樣見追捧，截至昨日收市，已連續錄得１０日淨

流入，昨日更成為最多港股通資金淨流入的個股，單日淨流入１５﹒０９億元。另外，小米董事

長雷軍在第五屆世界智慧大會高峰會上表示，小米正在構建第二期智慧工廠，預計於２０２３年

年底落成。落成後，將年產１，０００萬台超高端智能手機，產值將會達到５００億元人民幣至

６００億元人民幣。另外，他亦公布Ｎｏｔｅ系列累計銷量超過２億，並且宣布下周三（２６日

），即業績公布同日，會發布Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ１０系列，今早（２１日）小米高開近１％

。投資者如對小米業績及未來股價走勢看好，或可留意小米購２３３５５，行使價３１﹒９３元

，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅４８﹒９％，換股比率１０兌１，２０２１年９月２９日到期。

相反，看淡則可留意小米沽２２０２８，行使價２３﹒８３元，實際槓桿６﹒９倍，引伸波幅

４１﹒８％，換股比率１０兌１，２０２１年８月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

