《窩輪匯智－劉嘉輝》業績股好壞參半，京東網易跑出

《窩輪匯智》本周港股適逢假期只有四日市，恆指重上２８４００點位置，成功回補５月初

的下跌裂口及１０天平均線，多隻新經濟股先後公布業績，業績後股價表現好壞參半。筆者過去

數周談及業績股的輪證部署，又是時候更新一下最新的市況。

最新出爐的業績要數騰訊（００７００），周四（２０日）收市後公布最新的季度表現，純

利升６５％至４７８億元人民幣，按非通用會計準則純利按年升２２％至３３１億元。業績符合

預期，惟多間大行先後下調目標價，當中有指公司計劃加大企業服務及視頻等投資，或對今年利

潤有負面調整，但認為公司仍優於其他互聯網同業，維持買入評級。

騰訊在業績後走勢大幅波動，再度失守早前大股東配售價（５９５元），１０天線亦得而復

失。由於股價於業績後走出新的趨勢，投資者的輪證策略亦宜因應股價最新變化作準備，可留意

行使水平會否已偏離現價，短期的支持參考可留意５７０元、波幅阻力則可以６００元大關作參

考。另一樣要留意是引伸波幅的走勢，雖然本周股價較為波動，不過整體引伸波幅卻有輕微向下

，欲增加防守性可留意年期較長產品，以現時約１６％價外或６８０元，今年年底到期認購證，

實際槓桿有近７倍。

本周初公布業績的京東（０９６１８）及網易（０９９９９），兩者於業績後皆有資金追捧

，股價破位上揚。大行報告指出，京東首季業績表現強勁，總收入按年升３９％，維持買入評級

。另網易首季純利４４﹒３９億元人民幣，按年增２５％，同樣獲大行唱好。除了業績，上述兩

者亦是新一季恆指新貴大熱，值得觀察最終好夢能否成真。部署強勢表現，好倉３３０元行使價

，今年１０月到期，實際槓桿約６倍。網易認購證方面，現時一成價外或２０４元行使價，今年

１１月到期，實際槓桿約５倍。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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