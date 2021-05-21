《缸邊隨筆－石鏡泉》比特幣值多少？

《缸邊隨筆》比特幣價日前像過山車，然則比特幣價為何？ＡＲＫ基金女神Ｗｏｏｄ謂值

５０萬美元，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ謂公允價是３﹒５萬美元。



Ｗｏｏｄ是口噏噏，無數據支持，估而無譜，信不信？



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ有些數據可參考。



（１）真估佢唔到，今時華爾街人長倉比特幣竟然是最勁的，咁多人揸了比特幣，會否是好

友後繼無人？



（２）機構投資（機）者正退出。



機構投資（機）者當然明白，有謂眾地莫企，自５月初，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ的Ｑｕａｎｔ

分析員Ｎｉｃｋ Ｐａｎｉｇｉｒｔｚｏｇｌｏｕ，機構投資（機）者正退出市場。因此今周之

跌不是突發，而是大戶走佬的後遺症。



（３）自比特幣流出來的資金去了哪？



Ｐａｎｉｇｉｒｔｚｏｇｌｏｕ：是去了黃金及黃金ＥＴＦ，這與２０２０年第四季及

２０２１年年初的資金自黃金及黃金ＥＴＦ流向比特幣是剛相反。



（４）乜幣都弊。



日前不單比特幣跌，以太幣及乜幣乜幣齊齊跌，之後回彈，在３萬至３﹒５萬美元區徘徊下

，這就是ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ謂的「幣值」。



筆者則認為比特幣值何價，首先要明白何謂「幣」。



「幣」是要有政府的信用來背書，真美元是因為此美元紙幣會被美政府承認其幣值，故可購

貨，但偽美元就不會得到美政府承認，故不能去購貨。



澳門任何一個賭場都換「比」你「特」幣，可在該賭場內有購買力，但你去十月初五街就不

能用這些「比」你的「特」幣去買豬肉乾，更不可以在隔離賭場兌回現金。



＊政府不背書 貨幣無價值＊



沒有政府背書的「幣」是很「弊」，是毫無價值的。



不要講，這類幣要用很多電力才掘得出來㗎，咁天真，你不也是每天努力工作，捱更抵夜，

但老闆會因此而認為你工作有價值而獎你？記住，以前新界啲牛是很勤力耕田的，但就不夠跑馬

地的馬好食好住囉。



政府只會背書自己發行的貨幣，由民間團體開發出來的「幣」只可以當是超市的積分換物券

。這是貨幣學的ＡＢＣ。



由於幣圈有「暴富神話」，所以不少人都希望比特幣等幣可以成為真幣，不過當中國正式宣

布持有比特幣者會弊時，比特幣（及類似幣）在中國可以休矣。



美、歐、英、日諸國認不認比特幣可成其背書之幣？筆者看是不會。因為筆者一直看，比特

幣之出現，是歐美陰謀，要來搵無知的中國暴富戶之笨。



我們只談比特幣，但可知市場上有超過５０００種這類幣。普遍的有以太幣、火幣、抹茶幣

、狗狗幣、柴犬幣、秋日犬幣、豬豬幣、貓貓幣、猩猩幣、烏龜幣（開動物園了）。



國內傳媒有報道，有位做程序員的２７歲年輕人朱依，經多月研究，最近重搥７萬元入了豬

豬幣，豬豬幣初始發行量為１０００萬枚（不多呀，有限量呀！）。於５月初發行，在急升逾

５００％後，就被送入屠宰場了。



又是那句：



今日吾幣已被誅，



他日你幣可免誅？







＊希慎２９﹒５元買入＊





昨天筆者在《午市閒談》推介了希慎興業（０００１４）。希慎屬收租股，物業約有８５％

位於銅鑼灣的商舖及寫字樓。希慎昨收報３０﹒１５元，升２﹒４％；預期市盈率１５﹒５４倍

，預期周息率４﹒７８％。在同類股份中，表現稍遜於鷹君（０００４１）。



希慎近日被看好，主要是上周與華懋以約１９７﹒７８億元，奪得銅鑼灣加路連山道的商業

地王。筆者認為，希慎去年業績因受疫情拖累，才由盈轉虧。隨著本地疫情受控，港與內地通關

有望，只要未來數月零售氣氛持續改善，消費、寫字樓等商業營運進一步復甦，租金從低位回升

，希慎業績便可望扭虧為盈。



加路連山道項目無疑是市場焦點所在，預計將建一幢商廈，可建樓面面積約１０７﹒６４萬

平方呎，預期呎租會在６０至７０元的上限水平。雖然商廈市道復甦需時，但由投地到項目落成

，歷時４、５年，時間充裕。



周線圖上，希慎昨午已升破保歷加通道中軸；日線圖上，亦見從底部朝高位進發，料可升至

之前３３元水平。策略上，回至２９﹒５元才買，短期阻力３０元，目標看３２元；短期支持

２９﹒５元，止蝕２９元。



匯豐證券予希慎的評級為「買入」，目標價３６﹒３元，預測２０２１年財政年度每股盈利

為１﹒９４元；而２０２２年財政年度每股盈利為２﹒０４元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

