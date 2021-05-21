《專家之言－張穎群》市場重燃通脹升溫憂慮，美股連跌三日

《專家之言》美國公布４月份零售銷售意外持平，未有升跌，稍差預期升１％，及３月份經

訂後增長１０﹒７％。扣除能源後的核心零售銷售按月下跌０﹒８％，同低過預期跌０﹒３％。

市場原預期派發的緩助金可支持零售市場的需求，惟數據反映消費增長已開始放慢。而美股在連

升兩日後略見壓力，因為投資者再度重燃通脹升溫的憂慮。三大指數連跌三日。隨後再有聯儲局

官員表示，現時的通脹升溫僅是短暫的，局方更不會因為短期的波動而改變政策。目前本土經濟

仍未見可以全面穩定增長，上周的就業數據仍屬於強差人意。因此局方仍會維持現有的寬鬆貨幣

政策，和按規定繼續月買過千億美元債券。

美國大型汽車製造商特斯拉Ｔｅｓｌａ行政總裁上周表示，已經禁止利用比特幣購買旗下汽

車，消息拖累比特幣由高位回落，並跌穿５萬美元。上星期再在社交平台上暗示，可能會出售持

有的１５億美元價值的比特幣，消息再度拖累價格向下，今次更失守４﹒５萬美元，低見４﹒２

４萬美元。隨後中國人民銀行禁止內地金融機構提供加密貨幣交易的相關服務。即有資金流出比

特幣，規模近萬億美元。周三（１９日）曾低見３１６６３美元。



＊數據雖見穩增長，崎嶇小節仍可見＊



內地統計局日前公布４月份工業增加值上升９﹒８％，符合預期，好過３月份升９﹒２８％

。首４個月規模以上工業增加值比上增長２０﹒３％。月內４１個行業中，有３７個保持增長。

首４個月全國固定資產投資１４﹒３８萬億元人民幣，比去年同期增長１９﹒９％，稍勝預期

１９％。４月份增長１﹒４９％。４月份社會消費品零售總額３﹒３萬億元人民幣，比上增長

１７﹒７％，但遠少過預期２４﹒９％。首４個月房地產投資４﹒０２萬億元人民幣，比上增長

２１﹒６％。同期全國商品房銷售額５﹒３６萬億元人民幣，比上增加６８﹒２％。４月份全國

城鎮調查失業率５﹒１％，比３月份減少０﹒２％。數據反映國內經濟穩中向好，但部分仍見有

隱憂，主要為工業產品價格升幅較急，從而產生壓力。

國內海關上周公布進出口貿易數據，可見有強勁的增長，並帶動出口運費指數在４月第三周

開始回升，踏入５月，更連續兩周創出歷史新高２１３４﹒３７，更是有紀錄以來最高。反映出

口的需求非常強烈。由於亞洲區內仍有多國之疫情持續爆發，似仍未能受控，以致很多訂單都轉

到國內市場提供。造成貿易順差而帶出更多的現金流，亦可避免流動性過緊和支持人民幣匯率造

好。



＊恆指改革利前景，寄望新股推熱浪＊



恆指公司經多月的討論後，已定於本星期五（２１日）公布季檢結果。在經過多次的大型改

革和加入更多不同類型業務的公司。對恆生指數前景極為有利。更可以反映出部分有潛質的上市

公司。重點改為分開７個不同行業。每次季檢後會加入５家公司，合共增至８０隻。而所有股份

佔比權限最多為８％。投資者期待周五會加入那家公司。中國移動（００９４１）公布，將發行

４﹒５％，約９﹒６５億新股，並準備在上海交易所上市。回歸Ａ股市場，籌集資金約４７０億

元人民幣。主要用於建設更多５Ｇ網絡新基建，及研發新一代信息技術等。消息刺激股價曾高見

５１﹒１５元。

京東集團（０９６１８）旗下的京東物流（０２６１８）公開招股。總數發行６﹒０９億股

，最高招股價４３﹒３６元。唯本港僅佔３％。最多籌集資金超過２６４億元。預計５月２８日

掛牌上市。招股首日稍見熱爆，累計多家券商的孖展額，接近１６３０億元，大概超額２０４倍

。在國際配售的部分，已經全部超額完成。由於在香港公開招股僅１８２７﹒４萬股，再由機構

投資者流出市場，也少於２０萬股。因此，要穩獲１手，相信要申清認購百手或以上始可成事

。希望在近期淡靜的新股認購中，可以借此，又推出另一個新熱浪。《華盛証券 張穎群》

