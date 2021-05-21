  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/05/2021 09:24

港股高開１３４點再升破廿天線，美團阿里漲逾２％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數反彈高收，美科技股領漲大市氣氛，虛擬貨
幣市場價格回穩；亞洲主要市場今早回穩，日經現漲２９１點，首爾指數升３３點，港股今早亦
高開１３４點，升穿廿天線（２８５５３點），本港科技股走勢向好，美團（０３６９０）、阿
里（０９９８８）高開逾２％，帶動大市氣氛；內房股同樣見資金流入，龍湖集團
（００９６０）升２﹒２％，潤地（０１１０９）升１﹒２％。恆生指數開報２８５８４，升
１３４點或升０﹒４７％，主板成交４３﹒９３億元。國企指數報１０７２０，升７７點或升
０﹒７３％。恆生科技指數報８０１６，升１００點或升１﹒２７％。
　　其他科技股方面，京東集團（０９６１８）升３﹒９２％，報２９１﹒８元，以現價計，該
股暫連升３日，累計升幅９﹒７８％。網易（０９９９９）升３﹒３６％，報１８４﹒６元，以
現價計，該股暫連升４日，累計升幅１４﹒９４％。新東方在綫（０１７９７）升２﹒７９％，
報１３﹒２８元；美團（０３６９０）升２﹒４９％，報２８０元，以現價計，該股暫連升４日
，累計升幅１４﹒７５％。百度（０９８８８）升２﹒１％，報１８９﹒９元。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒０３％，報４８﹒９５元；港交所（００３８８）
升０﹒４８％，報４５９﹒８元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４﹒４５％。騰訊
（００７００）跌１﹒４８％，報６００元；建行（００９３９）跌０﹒３２％，報６﹒１４元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒３８％。友邦（０１２９９）升０﹒７９％，報
１０２﹒４元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲　　（０２３１３）　　１９１﹒７０元　　　升２﹒９５％
　　海底撈　（０６８６２）　　　４５﹒２０元　　　升２﹒７３％
　　美團　　（０３６９０）　　２８０﹒００元　　　升２﹒４９％
　　龍湖　　（００９６０）　　　４７﹒９５元　　　升２﹒２４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２１０﹒２０元　　　升２﹒０４％

　　潤地　　（０１１０９）　　　３６﹒３５元　　　升１﹒２５％
　　阿里健康（００２４１）　　　２１﹒８５元　　　升１﹒１６％
　　吉利　　（００１７５）　　　１９﹒３０元　　　升１﹒１５％
　　匯控　　（００００５）　　　４８﹒９５元　　　升１﹒０３％
　　平保　　（０２３１８）　　　８１﹒８５元　　　升０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：
　　
　　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團　（０９６１８）　　２９１﹒８０元　　　升３﹒９２％
　　網易　　　（０９９９９）　　１８４﹒６０元　　　升３﹒３６％
　　新東方在線（０１７９７）　　　１３﹒２８元　　　升２﹒７９％
　　美團　　　（０３６９０）　　２８０﹒００元　　　升２﹒４９％
　　百度　　　（０９８８８）　　１８９﹒９０元　　　升２﹒１０％

　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２１０﹒２０元　　　升２﹒０４％
　　快手　　　（０１０２４）　　２３１﹒４０元　　　升２﹒０３％
　　京東健康　（０６６１８）　　１１５﹒５０元　　　升１﹒７６％
　　明源雲　　（００９０９）　　　３９﹒３０元　　　升１﹒５５％
　　金蝶　　　（００２６８）　　　２６﹒４５元　　　升１﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/05/2021
《股市一周》懶理虛幣插水　科網回勇恒指升430點　科指彈6%
財經熱話21/05/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》太平洋航運逢低吸納 貨運租金高企盈利水漲船高
財經熱話21/05/2021
【騰訊績後】大行憂慮騰訊加大投資將拖累盈利表現　紛削減目標價
財經熱話21/05/2021
康宏月初遭取消上市地位　股份下周一起在J P Jenkins平台交易
開市Good Morning21/05/2021
林嘉麒：若恒指短期見底騰訊可於580元可部署
FOCUS21/05/2021
【FOCUS】中歐投資協議遇凍　送拜登峰會大禮?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金