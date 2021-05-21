《盤後部署》未有突破訊號，港股料２７７００至２８８００上落

《經濟通通訊社２１日專訊》美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，美股連跌三日

後隔晚反彈，納指更急彈１﹒８％。惟騰訊（００７００）上季業績差過預期，遭多間大行下調

目標價，股價造淡，恆指高開１３４點報２８５８４點後，最多倒跌１６３點。港股全日表現反

覆，收報２８４５８，升８點或０﹒０３％，主板成交１５１９﹒０２億元，少逾一成。國指報

１０７０２點，升５９點或０﹒５６％。科指報８０２５點，升１０９點或１﹒３８％。

騰訊為本日表現最差藍籌，收挫３﹒３７％，報５８８﹒５元，拖低恆指逾９１點。



＊共和黨反對包括加稅在內的基建計劃，儲局將就數碼美元諮詢＊



《美聯社》報道，美國共和黨參議員與總統拜登對話後，無意大幅改動原有的５６８０億美

元基建計劃建議，參議院共和黨領袖麥康奈爾表明，不可能接納包括加稅在內的基建計劃，也不

可能支持過高金額的基建計劃。白宮訂下５月底國殤紀念日為談判期限，如果仍無法達成共識，

將與民主黨獨力推動計劃。不過有關計劃完封不動地獲得國會通過的可能性不高。白宮新聞秘書

普薩基稱，雙方將保持建設性對話。

美國聯儲局主席鮑威爾宣布，今年夏季將就數碼美元發表研究文件，供公眾討論推出數碼貨

幣的可能性。他承諾，聯儲局將會聆聽民眾對發行數碼貨幣的看法，然後才作出決定。研究文件

將勾劃出聯儲局在相關議題的想法。他相信，對於建立數碼貨幣的國際標準，聯儲局將發揮重要

作用。

為打擊逃稅，美國財政部在一份稅收執法報告中稱，接受虛擬貨幣資產作為現金轉賬支付方

式的公司，轉賬交易涉及的虛擬貨幣公平市值若超過一萬美元，應當向國家稅務局作出報告。



＊港股欠方向，騰訊仍具吸納價值＊



騰訊首季績後遭大行削目標價的原因在於集團將今年新增利潤用作投資於企業服務、遊戲及

短片內容，但行動僅屬企業正常投資，而非配股、供股等有機會直接影響股份價值的行動，反壟

斷因素有獲市場逐漸消化的跡象，亦無改騰訊作為中國科網兼遊戲龍頭的地位。騰訊６月７日於

恆指的權重將下調至最多８％，期間的資金轉倉期，屬吸納良機。

恆指多條主要平均線（十天、二十天、五十天、百天線）匯聚一起，且現時貼近保力加通道

中軸，反映市況缺乏方向，料短線以窄幅波動為主，支持位２７７００點，上方阻力位２８８０

０點。（ｎｓ）

