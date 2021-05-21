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21/05/2021 17:38

《台股攻略－黃振宇》電子股重拾強勢，台股大升２６０點

　　《台股攻略》美股昨晚（２０日）高收，刺激台灣加權指數今日（２１日）以１６１３６點
高開。電子股重新受到資金追捧，加上傳產及金融股走強，帶動大市上揚，站穩萬六點之上，指
數最終收１６３０２點，大升２６０點，成交金額為４２９７億（新台幣．下同）。
　　近期表現呆滯的電子股終於再度受到資金青睞，權值股普遍上升，台積電今早高開，早盤一
度升至５７７元，收５７３元。鴻海開高走高，最高曾升至１１０元，收１０９﹒５０元，升
３﹒３％。大立光擺脫昨日弱勢，今日收紅盤，收２９２０元，升２﹒５％。ＩＣ設計股亦走勢
凌厲，指標股聯發科震盪走高，收９５５元，升２﹒７％；矽力─ＫＹ亦升２﹒４％，收
３０４５元，而力旺及世芯─ＫＹ於午市後漲停，分別收９０７元及４５４﹒５０元。面板股方
面，因市場調查機構警示今年第四季面板市況有機會走弱，令相關股份價格受壓，群創及友達均
高開低走，分別收２０﹒７０元及２１﹒７０元，小跌０﹒４％至０﹒７％，而彩晶相對抗跌，
收１９﹒２０元，跌２﹒１％。貨櫃股持續強勢，三大指標股長榮、陽明及萬海全面漲停，分別
收８４﹒７０元、９１﹒８０元及１１４元。散裝船股方面，四維航、台航、裕民及台船漲停收
市，而慧洋─ＫＹ、中航、榮運、志信及新興亦升超過７％至９﹒７％。
　　台股短線進入壓力區，加上台灣本土新冠肺炎疫情未見曙光，預料短期仍然震盪。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》

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