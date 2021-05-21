《談國論企－黎偉成》銀行家續增貸俏看經濟前景

《談國論企》中國人民銀行發表的最新問卷調查報告顯示，銀行業在２０２１年一季度的貸

款需求環比及同比續增，而銀行家俏看二季度的業務發展，因業務繼續得到央行的貨幣政策強力

支持。政府力控新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９，精準有序復工復產使經濟復甦，而以需求側

配合供給側、「國內大循環」和「國內外雙循環」等政策，當使經濟更確切地穩中有進發展，銀

行業肯定受惠不淺。



＊製造業基礎設施貸款需求相當殷切＊



由中國人民銀行所發布的《２０２１年第一季度銀行家問卷調查報告》的資料，最惹人注目

之處當然是銀行家對「下季（按：即２０２１年二季度）宏觀經濟熱度預期指數」的最新變化，

對２０２１年二季度的預期即使仍處臨界點以下的４８﹒３，惟環比上升５﹒９個百分點，而

２０２０年四季度的預期更大增７﹒２個百分點卻僅處４０﹒８，可以在相當程度顯示銀行家不

斷提升對經濟前景的良性看法，乃因中國政府防控惡疫達效和經濟復甦。

至於銀行家對下一個季度的經濟，有相對正面和良性的預期，因由為（一）「貸款總體需求

指數」，於２０２１年一季度達７７﹒５，環比增長５﹒９個百分點，更較上年同期低基數的同

比增長１１﹒６個百分點，指數高於２０２０年四季度的７１﹒６、三季度的７３﹒５和二季度

的７５﹒８，該受惠於國內生產總值ＧＤＰ於一季度累計達２４﹒９３１萬億元同比增

１８﹒３％，乃２０２０年同期減少６﹒８％的異常薄弱基礎底下的高增長，故國家統計局把

２０１９年之數合起來計算所得的兩年平均增長（簡稱兩年均增）為５％，乃因國民經濟存在頗

不少的積極因素。

從貸款結構的最新變化，便可以相信經濟正在強化穩中有進的態勢，尤其是（Ｉ）主要行業

中的（ｉ）製造業的貸款需求分類指數於是季達７２﹒２，較上季提升３﹒６個百分點，而

２０２０年四季度達６８﹒６、三季度為６９﹒６、二季度則達７０﹒６，可見需求不斷轉殷。

和（ｉｉ）基礎設施貸款需求分類指數於是季達７０﹒３和環比增５﹒３個百分點，相對於

２０２１年四季度達６５、三季度６７﹒７、二季度６９﹒７和一季度６２﹒３，幾個季度皆處

逾６０的擴張水平，而今年首個季度的情況有明顯改善。

從製造業及基礎設施的貸款分類指數仍處高於６０水平，便可以在相當程度反映出相關行業

的資金需求相當強烈，和俏看未來的經濟和業務前景。

還有（ｉｉｉ）批發零售業的貸款需求指數６７的環比增２﹒７個百分點，低於７０之數，

因行業的有強烈的現金收入；（ｉｖ）房地產５３﹒２，環比則升２﹒１個百分點。

再看（ＩＩ）不同規模的行業的貸款需求，同樣有環比回升之態，其中小微企業於是季度達

７６﹒５，環比增長１﹒８個百分點，扭轉２０２０年四季度７４﹒７環比回落１﹒９個百分點

之況，即使低於去年三季度７６﹒６、二季度７８﹒６，反映出小微企的業務保持相對明顯提升

；而以大型及中型企業的分類指數，分別皆升至６３﹒８與６６﹒８，均處較快擴張水平，足見

各類規模的企業對貸款需求明顯提升，對經濟社會當有良性啟示。

絕對不可忽視的一個重點，為（二）銀行家對貨幣政策的感受良好，所涉指數於２０２１年

一季度達５１，環比回落７﹒５個百分點及２１﹒８個百分點，而２０２０年四季度達５８﹒２

、三及二季度達６６和７４﹒６的環比皆回落，具體數據可見銀行家認為貨幣政策於是季度認為

「適度」者達７３﹒８％，而認為「寬鬆」有１４﹒１％，二者合共８７﹒９個百分點，即央行

採取的貨幣政策認同者佔大多數。由是銀行家對貨幣政策下季（即２０２１年二季度）的感受預

期指數，為４８﹒８，比一季度低２﹒２個百分點，即更加適度也。



＊銀行業俏看景氣及盈利明顯擴張＊



還有（三）銀行家對前景的看法，亦相對正面，包括（１）銀行業景氣分類指數於２０２１

年一季度為７２﹒１，環比上升４﹒２個百分點和同比增長１３﹒８個百分點，２０２０年四季

度６７﹒９環比升１﹒９個百分點，三季度６６增２﹒１個百分點和二季度６３﹒９、一季度

５８﹒３，即逐季有提升。（２）銀行業盈利分類指數於２０２１年一季度達６６﹒２環比上升

５﹒３個百分點，同比上升１５﹒７個百分點。

凡此，使（四）銀行家宏觀經濟熱度指數，於２０２１年一季度達４２﹒４，環比增長

８﹒８１個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

