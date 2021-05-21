《午市前瞻》資金流出重磅股，港股料２８０００至２８５００上落

《經濟通通訊社２１日專訊》美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，美股連跌三日

後隔晚反彈，道指升１８８點，以科技股為主的納指更急彈１﹒８％，港股昨日回吐１４３點後

，今早高開過百點後偏軟。恆指高開１３４點，報２８５８４，已為半日最高，隨即掉頭向下，

曾經倒跌１６３點，低見２８２８６，回試１０天線（約２８２８２），之後跌幅略為收窄，半

日報２８３９１，跌５８點或跌０﹒２１％，主板成交８６０﹒０３億元。國企指數報

１０６８７，升４５點或升０﹒４２％。科技指數曾重上八千點之上，高見８０４０，半日升

１０２點或升１﹒２９％。

即月期指新報２８２５５，跌２７點，低水１３７點。即月國指期貨報１０６４４，升６０

點，低水４４點。即月科指期貨新報７９９３，升９０點，低水１８點。

內地股市偏軟，上證綜合指數報３４９１，跌１５點或跌０﹒４５％，成交２２６２﹒７３

億元人民幣。深證成份指數報１４４５９，跌７５點或跌０﹒５２％，成交２８１２﹒９７億元

人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３１％，報４８﹒６元；港交所（００３８８）跌

０﹒８３％，報４５３﹒８元；中移動（００９４１）跌０﹒１％，報４９﹒８元；建行

（００９３９）跌０﹒３２％，報６﹒１４元。海底撈（０６８６２）升４﹒２％，報

４５﹒８５元，為最佳表現藍籌。



＊騰訊績後失６００元，染藍大熱京東揚近４％＊



騰訊（００７００）按非國際財務報告準則，首季盈利３３１﹒１８億元人民幣，按年增長

２２﹒３％，差過市場預期。遭到摩通、野村、大和齊削目標，騰訊績後再失６００元，半日跌

３﹒８６％，報５８５﹒５元。

港股收市後，恆生指數公司將公布恆指一系列指數審議結果，市場普遍估計恆指成份股會增

至６０隻，中金估計最大機會京東（０９６１８）、網易（０９９９９）、潤啤（００２９１）

、飛鶴（０６１８６）、李寧（０２３３１）等有機會染藍。京東集團升３﹒５６％，報

２９０﹒８元；網易升４﹒２６％，報１８６﹒２元；潤啤升０﹒０９％，報６８﹒１５元；飛

鶴升０﹒２７％，報２２﹒１元；李寧（０２３３１）升２﹒３３％，報６６元。

恆指公司早前指，所有恆指成份股，包括同股不同權或第二上市成份股，將劃一權重上限為

８％，當中權重逾８％的友邦（０１２９９）捱沽跌０﹒８９％，報１００﹒７元。相反，阿里

巴巴（９９８８）及美團（３６９０）則有望上調比重，兩者現僅佔恆指５％比重；阿里升

０﹒６８％，報２０７﹒４元；美團升１﹒３２％，報２７６﹒８元。

至於小米（０１８１０）董事長雷軍表示，小米第二期智能工廠預計２０２３年底落成，該

無人工廠２４小時運作，甚至一秒就能生產一部手機。小米升１﹒２８％，報２７﹒７元，以現

價計，該股暫連升５日，累計升幅９﹒２７％。



＊維亞生物再飆近９％＊



醫藥股造好，市場憧憬今日的恆指季檢會有醫藥等新經濟股票將會被納入，平安好醫生

（０１８３３）升４﹒３２％，報９０﹒６５元；京東健康（０６６１８）升４﹒４１％，報

１１８﹒５元；維亞生物（０１８７３）升８﹒６８％，報８﹒５１元。內地報道指，印尼加大

採購中國製疫苗，康希諾（０６１８５）升２％，報３４７﹒２元；持股科興的中生製藥

（０１１７７）升２﹒６８％，報８﹒８１元。康方（０９９２６）將於醫學大會發表雙抗進展

，升５﹒３９％，報５７﹒７元。歐康維視（０１４７７）旗下一款滴眼液，獲英國受理ＩＩＩ

期臨床測試，升４﹒２６％，報２２﹒０５元。



＊潘鐵珊：騰訊初步支持位５７５元，友邦亦有沽壓＊



港股近日表現牛皮，宏昌資本投資總監潘鐵珊向《經濟通通訊社》表示，恆指季檢６月７日

生效，因為有８％封頂限制，預期騰訊（００７００）和友邦（０１２９９）沽壓較重，而阿里

巴巴（０９９８８）和美團（０３６９０）或有支持，在資金流出權重較高的股份下，港股至下

月初料於２８０００點至２８５００點上落。

騰訊首季業績差過預期，管理層表明會將部分利潤分配予投資短片及遊戲業務，潘鐵珊認為

全球市場巨大，短片平台業務尚未飽和，集團小程式、遊戲、雲服務等表現不俗，資本支出對騰

訊來說屬可以應付，反而季檢因素對騰訊股價影響較大，初步支持位５７５元。（ｃａ、ｎｓ）

