《美元走勢－羅明立》匯市仍缺乏方向，應續區間上落

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９０ １０８﹒６８ １０８﹒７１

歐元╱美元 １﹒２２４０ １﹒２２２４ １﹒２２３６

英鎊╱美元 １﹒４１９９ １﹒４１６９ １﹒４１９７

美元╱瑞郎 ０﹒８９７７ ０﹒８９６２ ０﹒８９７２

美元╱港元 ７﹒７６４１ ７﹒７６１５ ７﹒７６３５

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《美元走勢》美國１０年期國債收益率回落，美元指數繼續在９０下偏軟。美國勞工部公布

上周初請失業金人數為４４﹒４萬人，再度創疫情以來最低，由於美國各地重新開放，經濟活動

繼續加速，就業市場仍在改善中。美股三大指數全線收漲，終止三日連跌的態勢。

再有聯儲局官員提到可能是時候開始討論減少買債，但對美元幫助不大，市場認為局方會繼

續維持政策支持經濟復甦。匯市個別發展，澳洲昨日（２０日）公布的就業人數負增長，令市場

失望，商品貨幣近日升勢放緩。歐元則高位反覆，１﹒２２５０初步阻力，支持在１０天線的

１﹒２１５０。匯市仍然缺乏方向，應繼續區間上落。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２３０ １﹒２１５５ １﹒２２６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４２００ １﹒４１００ １﹒４２５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

