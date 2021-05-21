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即市新聞

21/05/2021 15:43

《美元走勢－羅明立》匯市仍缺乏方向，應續區間上落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９０　　　１０８﹒６８　　　１０８﹒７１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２４０　　　１﹒２２２４　　　１﹒２２３６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１９９　　　１﹒４１６９　　　１﹒４１９７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９７７　　　０﹒８９６２　　　０﹒８９７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６４１　　　７﹒７６１５　　　７﹒７６３５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１０年期國債收益率回落，美元指數繼續在９０下偏軟。美國勞工部公布
上周初請失業金人數為４４﹒４萬人，再度創疫情以來最低，由於美國各地重新開放，經濟活動
繼續加速，就業市場仍在改善中。美股三大指數全線收漲，終止三日連跌的態勢。
　　再有聯儲局官員提到可能是時候開始討論減少買債，但對美元幫助不大，市場認為局方會繼
續維持政策支持經濟復甦。匯市個別發展，澳洲昨日（２０日）公布的就業人數負增長，令市場
失望，商品貨幣近日升勢放緩。歐元則高位反覆，１﹒２２５０初步阻力，支持在１０天線的
１﹒２１５０。匯市仍然缺乏方向，應繼續區間上落。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２３０　　　１﹒２１５５　　　１﹒２２６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒４２００　　　１﹒４１００　　　１﹒４２５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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