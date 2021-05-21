《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士表示，京東集團（０９６１８）分拆的京東
物流（０２６１８）發行價定為４０﹒３６元，接近招股價區間３９﹒３６元至４３﹒３６元下
限，集資２４５﹒８億元。
京東物流今日中午截止招股，共發售６﹒０９億股，當中約３％，即１８２７﹒４９萬股在
港公開發售，其餘作國際配售。招股價介乎３９﹒３６至４３﹒３６元，一手１００股，入場費
為４３７９﹒７元。美銀、高盛及海通為聯席保薦人。該股將於５月２８日掛牌。（ｂｉ）
21/05/2021 10:23
《新股上市》傳京東物流近下限定價４０﹒３６元，集資２４６億元
《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士表示，京東集團（０９６１８）分拆的京東
物流（０２６１８）發行價定為４０﹒３６元，接近招股價區間３９﹒３６元至４３﹒３６元下
限，集資２４５﹒８億元。
京東物流今日中午截止招股，共發售６﹒０９億股，當中約３％，即１８２７﹒４９萬股在
港公開發售，其餘作國際配售。招股價介乎３９﹒３６至４３﹒３６元，一手１００股，入場費
為４３７９﹒７元。美銀、高盛及海通為聯席保薦人。該股將於５月２８日掛牌。（ｂｉ）
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