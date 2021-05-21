《新股上市》傳京東物流近下限定價４０﹒３６元，集資２４６億元

《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士表示，京東集團（０９６１８）分拆的京東

物流（０２６１８）發行價定為４０﹒３６元，接近招股價區間３９﹒３６元至４３﹒３６元下

限，集資２４５﹒８億元。

京東物流今日中午截止招股，共發售６﹒０９億股，當中約３％，即１８２７﹒４９萬股在

港公開發售，其餘作國際配售。招股價介乎３９﹒３６至４３﹒３６元，一手１００股，入場費

為４３７９﹒７元。美銀、高盛及海通為聯席保薦人。該股將於５月２８日掛牌。（ｂｉ）

