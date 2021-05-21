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即市新聞

21/05/2021 16:39

《本港經濟》４月整體消費物價升０﹒７％，基本通脹率０﹒３％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年４月份整體消
費物價按年上升０﹒７％，較３月份的相應升幅０﹒５％為高。剔除所有政府一次性紓困措施的
影響，綜合消費物價指數在４月份的按年升幅（即基本通脹率）為０﹒３％，較３月份的
０﹒２％稍高，主要是由於本地交通費用上升和汽油價格升幅擴大所致。
　　經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年４月止的三個月的平均每月升幅為０﹒１％，
而截至今年３月止的三個月的相應升幅則為０﹒４％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相
應的升幅為０﹒１％及０﹒２％。
　　從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在４月份按年升幅分別為１﹒５％、
０﹒３％及０﹒４％，而３月份的相應升幅則分別為１﹒３％、０﹒２％及０﹒２％。剔除所有
政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在４月份的按年變動率分別為
０﹒８％、０﹒０％及０﹒２％，而３月份的變動率則分別為０﹒７％、－０﹒２％及
０﹒０％。
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在４月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水
（上升２３﹒５％）、食品（不包括外出用膳）（上升１﹒６％）、交通（上升１﹒５％）、外
出用膳（上升０﹒８％）、衣履（上升０﹒７％）和雜項服務（上升０﹒３％）。
　　以今年首四個月合併計算，綜合消費物價指數按年上升０﹒９％，甲類、乙類及丙類消費物
價指數的相應變動率則分別為２﹒４％、０﹒２％及０﹒１％。剔除所有政府一次性紓困措施的
影響，相應變動率則分別為０﹒０％、０﹒４％、－０﹒３％及－０﹒２％。

＊本地經濟仍在低於生產容量下運行，整體價格壓力短期輕微＊

　　政府發言人表示，４月份基本消費物價通脹率輕微上升至０﹒３％，主要反映港鐵提供較少
車費折扣和巴士車費增加，令本地交通費用上升。與此同時，消費物價指數其他主要組成項目承
受的價格壓力仍然非常溫和。展望將來，由於本地經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，整體
價格壓力在短期內應保持輕微。政府會繼續密切留意情況。（ｂｉ）

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