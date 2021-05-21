【騰訊績後】大行憂慮騰訊加大投資將拖累盈利表現，紛紛削目標價

《經濟通通訊社２１日專訊》重磅科技股騰訊（００７００）昨日公布首季業績，期內收入

及純利分別為１３５３﹒０３億元（人民幣．下同）及４７７﹒６７億元，分別按年升２５﹒２

１％及６５﹒３１％，均勝市場預期；不過以非國際財務報告準則（ｎｏｎ－ＩＦＲＳ）計算，

純利按年升２２％至３３１﹒１８億元，遜於市場預期。騰訊表明，計劃將今年新增利潤用作投

資，包括在企業服務、遊戲及短視頻內容。然而，一眾大行均憂慮此舉會拖累盈利表現，紛紛削

其目標價。



＊大和料加大投資將影響今、明兩年利潤率１至２個百分點＊



大和表示，騰訊首季收入及盈利表現並無驚喜，公司計劃加大三個策略領域的投資，估計會

影響今、明兩年利潤率１至２個百分點，惟認為在雲服務需求強勁及豐富的遊戲儲備帶動下，騰

訊下半年收入增長能見度提升，預期騰訊今年總收入按年增長２２％，手遊收入則升１７％，並

下調騰訊２０２１至２３年盈利預測２至８％，雖重申對其「買入」評級，並為該行首選股之一

，但將目標價由８７０港元，下調至８５０港元。



＊野村削今年非通用會計準則純利預測９％＊



野村指，騰訊首季收入大致符合預期，盈利表現略低預期。期內遊戲、金融科技及雲業務的

升幅令人驚喜，其中遊戲收入按年增長１５％，較該行預期高３％；手機遊戲及個人電腦客戶端

遊戲收入分別按年升１９％和１％，分別較該行預期高出２％和６％。

不過，考慮到公司在ＳａａＳ、線上遊戲及短視頻三項額外的戰略投資，故將騰訊今年非通

用會計準則純利預測削減９％，並料騰訊今年盈利增長約１９％，重申「買入」評級，但下調目

標價６﹒２８％，由原來的７８０港元削減至７３１港元。



＊瑞信料騰訊增加投資後或遭令市場降低盈利預測＊



瑞信同樣認為騰訊首季收入符預期，但經調整盈利略遜預期，並下調公司今、明兩年盈利增

長預測５％及４％，以反映數個領域的投資，並預期市場會因應騰訊開支增加及變現減慢而降低

其前景預測，但相信不會影響騰訊長遠在遊戲管道及將微信生態圈變現的潛力，維持「優於大市

」評級，但將目標價由８００港元，降至７５０港元。（ｙｗ）

