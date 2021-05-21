  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/05/2021 14:14

【騰訊績後】大行憂慮騰訊加大投資將拖累盈利表現，紛紛削目標價

　　《經濟通通訊社２１日專訊》重磅科技股騰訊（００７００）昨日公布首季業績，期內收入
及純利分別為１３５３﹒０３億元（人民幣．下同）及４７７﹒６７億元，分別按年升２５﹒２
１％及６５﹒３１％，均勝市場預期；不過以非國際財務報告準則（ｎｏｎ－ＩＦＲＳ）計算，
純利按年升２２％至３３１﹒１８億元，遜於市場預期。騰訊表明，計劃將今年新增利潤用作投
資，包括在企業服務、遊戲及短視頻內容。然而，一眾大行均憂慮此舉會拖累盈利表現，紛紛削
其目標價。

＊大和料加大投資將影響今、明兩年利潤率１至２個百分點＊

　　大和表示，騰訊首季收入及盈利表現並無驚喜，公司計劃加大三個策略領域的投資，估計會
影響今、明兩年利潤率１至２個百分點，惟認為在雲服務需求強勁及豐富的遊戲儲備帶動下，騰
訊下半年收入增長能見度提升，預期騰訊今年總收入按年增長２２％，手遊收入則升１７％，並
下調騰訊２０２１至２３年盈利預測２至８％，雖重申對其「買入」評級，並為該行首選股之一
，但將目標價由８７０港元，下調至８５０港元。

＊野村削今年非通用會計準則純利預測９％＊

　　野村指，騰訊首季收入大致符合預期，盈利表現略低預期。期內遊戲、金融科技及雲業務的
升幅令人驚喜，其中遊戲收入按年增長１５％，較該行預期高３％；手機遊戲及個人電腦客戶端
遊戲收入分別按年升１９％和１％，分別較該行預期高出２％和６％。
　　不過，考慮到公司在ＳａａＳ、線上遊戲及短視頻三項額外的戰略投資，故將騰訊今年非通
用會計準則純利預測削減９％，並料騰訊今年盈利增長約１９％，重申「買入」評級，但下調目
標價６﹒２８％，由原來的７８０港元削減至７３１港元。

＊瑞信料騰訊增加投資後或遭令市場降低盈利預測＊

　　瑞信同樣認為騰訊首季收入符預期，但經調整盈利略遜預期，並下調公司今、明兩年盈利增
長預測５％及４％，以反映數個領域的投資，並預期市場會因應騰訊開支增加及變現減慢而降低
其前景預測，但相信不會影響騰訊長遠在遊戲管道及將微信生態圈變現的潛力，維持「優於大市
」評級，但將目標價由８００港元，降至７５０港元。（ｙｗ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/05/2021
《股市一周》懶理虛幣插水　科網回勇恒指升430點　科指彈6%
財經熱話21/05/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》太平洋航運逢低吸納 貨運租金高企盈利水漲船高
財經熱話21/05/2021
【騰訊績後】大行憂慮騰訊加大投資將拖累盈利表現　紛削減目標價
財經熱話21/05/2021
康宏月初遭取消上市地位　股份下周一起在J P Jenkins平台交易
開市Good Morning21/05/2021
林嘉麒：若恒指短期見底騰訊可於580元可部署
FOCUS21/05/2021
【FOCUS】中歐投資協議遇凍　送拜登峰會大禮?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金