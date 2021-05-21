《新股上市》傳京東物流超購逾７００倍，凍資逾５５００億

《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息透露，京東集團（０９６１８）分拆的京東物流

（０２６１８）獲超過１００萬人認購，公開發售部分超額認購逾７００倍，凍資逾５５００億

元。

京東物流已於今午截止招股，據外電報道，京東物流計劃以招股價近下限４０﹒３６元定價

，集資２４５﹒８億元。公司是次共發售６﹒０９億股，當中約３％，即１８２７﹒４９萬股在

港公開發售；由於公開發售超購已逾６３倍，將啟動回撥機制，公開發售佔比例將提升至９％。

京東物流預期於下周五（２８日）掛牌。（ｙｗ）

