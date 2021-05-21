《小傳日記》ＱＱ成績差，拖魚缸向下；收市迎季檢，轉燈升幾點

《小傳日記》花旗上星期新領失業救濟人數創疫後新低，孖屐憧憬經濟持續復甦，美股連跌

三日後反彈，可惜ＱＱ（００７００）派出一份差過預期嘅成績表，拖累香江魚缸高開低走，好

彩隔晚納指反彈近２巴仙，今日恆科指亦重上八千大關，科技股整體回勇。魚缸高開１３４點，

報２８５４８點已屬半日高位，ＱＱ愈插愈深，拖累魚缸掉頭回落，一度倒跌１６３點，見

２８２８６點低位，逼近１０日線見支持，午後仲一度轉升，不過Ａ場偏軟，比特幣又再次回落

至４萬美銀水平，加上收市有季檢，唔少缸邊友都決定睇定啲，交投都少咗，魚缸尾市都係好淡

爭持，埋單Ｕ盤再轉燈，收報２８４５８，升８點，主板成交少一成至１５１９﹒０２億銀。國

企指數報１０７０２，升５９點或升１巴仙。恆科指跑贏重上８０００大關，收報８０２５，升

１０９點或升逾１巴仙。

即月期指新報２８３００，升１８點，低水１５８點。即月國指期貨報１０６４４，升６０

點，低水５９點。即月科指期貨新報８０１３，升１１０點，低水２１點。

Ａ場兩市走軟，證綜合指數報３４８６，跌２０點或跌近１巴仙；深證成份指數報

１４４１７，跌１１７點或跌近１巴仙。

睇睇大隻藍戰士，大象（００００５）升２格，報４８﹒５５銀；生發發（００３８８）碌

低近１巴仙，報４４５３﹒６銀；ＡＩＡ業績（０１２９９）輕輕彈１格，報１０１﹒７銀。申

洲（０２３１３）升逾４巴仙，報１９４﹒５銀。



＊ＱＱ自己跌科指堅如鐵，恆指將檢討染藍大熱掃＊



今日科技佬其實表現得非常好，科指連升４日重返８０００點大關。不過，ＱＱ自己因為業

績問題走低，公司經調整盈利按年升２２巴仙遜市場預期，全日挫逾３巴仙，報５８８﹒５銀，

為表現最差藍戰士同國貨佬。阿里巴巴（０９９８８）升近１巴仙，報２０８銀；美團

（０３６９０）升近１巴仙，報２７５﹒２銀；快手（０１０２４）彈近６巴仙，報２３９﹒８

銀；平安好醫生（０１８３３）走高逾５巴仙，報９１﹒６銀；

今日收市後恆指公司將會公布恆指成分股檢討結果，唔少染藍大熱已經事先炒定。農夫山泉

（０９６３３）飛起逾６巴仙，報４１﹒４銀為表現最佳國貨佬；京東集團（０９６１８）揚近

３巴仙，報２８８﹒８銀；比亞迪（０１２１１）升近２巴仙，報１６３﹒９銀；思摩爾

（０６９６９）升逾１巴仙，報６０﹒２５銀；網易（０９９９９）飆近５巴仙，報１８７﹒２

銀；潤啤（００２９１）升唔夠１巴仙，報６８﹒３銀。



＊醫療佬好醒有人飆兩成，買賣需申報Ｂｉｔｃｏｉｎ無料到＊



醫療佬繼續有炒作。加科思（０１１６７）急彈近２２巴仙，報２３﹒１銀；康寧傑瑞

（０９９６６）超高近２０巴仙，報２１﹒５銀；醫思健康（０２１３８）升８巴仙，報

１１﹒８６銀；維亞生物（０１８７３）飛高近６巴仙，報８﹒２９銀；泰格醫藥

（０３３４７）升５巴仙，報１６１﹒８銀。

比特幣價格走勢波動，據幣安數據顯示，比特幣目前喺４００００萬美銀關口上落。消息指

花旗政府有意將投資一萬美銀以上嘅虛擬貨幣，需要向稅局申報，意味比特幣交易某程度上受政

府規管，消息再度引發比特幣價格下跌，相關概念股走低。火幣科技（０１６１１）走近４巴仙

，報１８﹒８銀；美圖（０１３５７）跌近２巴仙，報１﹒９６銀；栢能（０１２６３）跌１巴

仙，報３﹒７９銀；雄岸（０１６４７）彈高逾３巴仙，報０﹒３銀；歐科雲鏈（０１４９９）

挫逾７巴仙，報０﹒４３５銀。請請！



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