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即市新聞

21/05/2021 11:13

《真知灼見－溫灼培》全球最低企業稅率如何影響金融市場

　　《真知灼見》周四晚（２０日）於《經濟合作暨發展組織》（ＯＥＣＤ）的稅務小組會議上
，美國財政部官員建議定立全球最低企業稅率於１５％水平。據美方指，這已是他們所能容許的
最低全球企業稅率要求。至於美國，則會繼續保持在２１％最低企業稅水平。美國方面作出上述
要求，事緣是，美國財政嚴峻必須靠增加企業稅彌補，但又擔心如果只有美國在增加企業稅，企
業會大舉撤離美國。所以早於數月前美國財長耶倫便提出定下全球最低企業稅要求。
　
　　今次美國的提議據了解是得到了德法兩國的支持。所以大家要有心理準備，事件最終成事的
機會相當大。一旦成事大家有甚麼要留意呢？首先，有不少靠極低企業稅率以吸引企業進駐的國
家所受的影響將會最大。例如在歐盟國家中，愛爾蘭的企業稅就只為１２﹒５％，而一些具避稅
天堂之稱的低稅率國家所受打擊料會更大。其次，不排除這只是美國要進行的第一步。因美國現
時最低企業稅為２１％，為彌補財赤，拜登政府正計劃把稅率增加至２８％。為避免企業出走美
國，相信美國會繼續要求國際社會把最低企業稅率提升。最後，影響當然是對企業本身。日後不
論到全球哪國家，稅率也不會太低，這會增加企業成本，降低企業利潤影響股價表現。
　
　　至於大家可能會想，如只有歐美定下最低企業稅，新興市場國家不跟隨，歐美又能如何？由
於歐美合體是一個龐大消費市場，他們可禁止這些不遵從國家的貨物進口，而逼使這些國家就範
。不過，當全球企業成本上漲料通脹將會更見嚴重。所以大家不能忽略上述發展對全球金融市場
影響。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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