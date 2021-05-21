《股市一周》懶理虛幣插水，科網回勇恒指升４３０點，科指彈６％

《經濟通通訊社２１日專訊》大市步入「五窮月」下旬，周內美聯儲公布上月底議息會議紀

錄，首次談論到縮減量化寬鬆，發出「收水」暗示，消息觸發虛擬貨幣大跌，拖累環球市場投資

氣氛，惟本港科技股在北水力捧下回勇，支持恆指一度上試廿天線（約２８５４６），並企上十

天線（約２８２８９）收市。

本周只有４個交易日，周一（１７日）港股隨科網股升勢收升１６６點，報２８１９４；周

二（１８日）市場關注美聯儲會議紀錄，惟亞洲市造好下，港股抽升３９９點，報２８５９３，

企上廿天線收市；周三（１９日）為佛誕假期休市，但加密貨幣遭瘋狂拋售，比特幣曾下試３萬

美元邊緣；周四（２０日）港股受虛幣暴跌及油股下拖累，收跌１４３點，報２８４５０。

恆指季檢將在今日﹙２１日﹚收市後公布結果，當中權重逾８％的騰訊（００７００）要下

調比重，但科指仍重上八千關，恆指收升８點，報２８４５８。

恆指本周在２８０７４至２８６１７間波動，上下波幅５４３點，全周漲４３０點或

１﹒５４％；國指在１０４４０至１０７３２間波動，上下波幅２９２點，全周揚２９７點或

２﹒８６％，報１０７０２。科指本周在７６０２至８０４８間波動，上下波幅４４６點，全周

彈４６０點或６﹒０８％，報８０２５。



＊資金追捧科技股，騰訊績後遭唱淡仍靠穩＊



科技股本周重獲資金青睞，騰訊首季業績無驚喜，更公布計劃加大投資，令市場憂慮利潤率

短期受壓，績後遭多間大行下調目標價，騰訊全周漲０﹒９４％，報５８８﹒５元。京東集團

（０９６１８）季績勝預期，旗下京東物流（０２６１８）獲逾２００倍超額認購，京東反彈

７﹒６８％，報２８８﹒８元；美團（０３６９０）突破早前４月２７３﹒８元的配售價，周飆

１２﹒７８％，報２７５﹒２元，為本周最佳表現藍籌；阿里巴巴（０９９８８）升１﹒６６％

，報２０８元；小米（０１８１０）第二期智能工廠預計後年底落成，可一秒生產一部手機，小

米揚６﹒１９％，報２７﹒４５元。

據美國證交會（ＳＥＣ）文件披露，索羅斯旗下基金公司Ｓｏｒｏｓ Ｆｕｎｄ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，今年首季於對沖基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉之際，低撈了多隻中概股，

包括百度（０９８８８）等股份，百度首季純利按年升近６２５倍，全周彈７﹒１５％，報

１８８﹒７元；快手（０１０２４）升８﹒１１％，報２３９﹒８元；野村指嗶哩嗶哩

（０９６２６）首季業績勝預期，急飆１４﹒５２％，報８０８元；網易（０９９９９）盈利表

現勝預期，下半年遊戲儲備強勁，股價抽升１６﹒５６％，報１８７﹒２元，為最大升幅科指成

分股；微盟（０２０１３）升６﹒１７％，報１６﹒５元。



＊比特幣遭內地封殺幣價急瀉，虛幣股齊挫＊



加密貨幣近期持續大跌，受累美聯儲首次談論到縮減量化寬鬆，且內地擬再收緊應用，全面

封殺比特幣等虛擬貨幣，龍頭比特幣曾跌至三萬美元關，以太幣更蒸發一半幣價，即使今日比特

幣急彈收復四萬關。虛幣股齊挫，火幣科技（０１６１１）插７﹒３８％，報１８﹒８元；ＢＣ

科技（００８６３）跌５﹒５６％，報１８﹒３２元；栢能（０１２６３）挫５﹒２５％，報

３﹒７９元；美圖（０１３５７）跌５﹒３１％，報１﹒９６元；雄岸（０１６４７）軟

３﹒２２％，報０﹒３元。

周內國務院總理李克強就大宗商品價格急升開腔，提出綜合施策保障供給，遏制價格不合理

上漲，亦要落實上調部分鋼鐵產品出口關稅?對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率，取消部分鋼

鐵產品出口退稅。消息嚇跌黑色系期貨商品，鐵礦石及鋼筋，在周四均跌逾５％。資源股回吐，

五礦資源（０１２０８）插７﹒８２％，報４﹒７１元；馬鋼（００３２３）挫６﹒４２％，報

３﹒７９元；鞍鋼（００３４７）跌２﹒１５％，報４﹒９９元；江銅（００３５８）軟

１﹒７５％，報１７﹒８８元；惟鐵貨（０１０２９）升１﹒３５％，報０﹒３７５元。

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