港股全日僅高收８點報２８４５８點，騰訊跌逾３％拖累大市

《經濟通通訊社２１日專訊》港股今日高開低收，騰訊（００７００）公布業績後遭到各大

行調低其目標價，今日股價失守６００元關口，成大市早段下跌主因，午後港股維持於２８４０

０點關口窄幅上落為主；而另一重磅股港交所（００３８８）明年起調高主板上市盈利規定，消

息拖累股價曾跌逾１％，恆指盤中曾跌１６３點至２８２８６，最終尾市反彈收報２８４５８，

升８點或升０﹒０３％，主板成交１５１９﹒０２億元，少１０％。國企指數報１０７０２，升

５９點或升０﹒５６％。恆生科技指數報８０２５，升１０９點或升１﹒３８％。

內地股市氣氛轉弱，上證綜合指數報３４８６，跌２０點或跌０﹒５８；深證成份指數報１

４４１７，跌１１７點或跌０﹒８１％。兩市全日成交８０８０億元人民幣，按日減少６﹒５％

。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２１％，報４８﹒５５元；港交所（００３８８）

跌０﹒８７％，報４５３﹒６元；騰訊（００７００）受業績及大行唱淡影響，跌３﹒３７％，

報５８８﹒５元；建行（００９３９）無升跌，報６﹒１６元；友邦（０１２９９）升０﹒１％

，報１０１﹒７元。



＊恆指將季檢熱門股造好，餐飲股有追捧海底撈反彈＊



建銀國際首席策略師趙文利表示，本次及未來幾次可能被納入的熱門股票包括京東健康、快

手（０１０２４）等，相關熱門股份造好，京東健康（０６６１８）升４﹒３２％，報１１８﹒

４元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒９７％。快手（０１０２４）升５﹒７３％

，報２３９﹒８元；碧桂園服務（０６０９８）升３﹒０４％，報７７﹒８５元；李寧（０２３

３１）升２﹒４８％，報６６﹒１元；潤啤（００２９１）升０﹒３１％，報６８﹒３元。

部分餐飲股錄得升幅，海底撈（０６８６２）早前授出１﹒５９億股獎勵股份，今日股價升

４﹒０９％，報４５﹒８元；其他餐飲股走勢不一，大家樂（００３４１）升０﹒１２％，報１

６﹒５元；百勝中國（０９９８７）升０﹒３％，報５０３﹒５元；呷哺呷哺（００５２０）Ｃ

ＥＯ被解雇，股價跌１４﹒９７％，報１０元；九毛九（０９９２２）升０﹒１６％，報３０﹒

９元。



＊賭股、疫苗股齊炒高＊



澳博聯席主席兼執行董事梁安琪間接全資擁有澳博旗下的凱旋門娛樂，有傳聞猜測或部署明

年競投賭牌，賭股再度炒起，銀娛（０００２７）升１﹒１３％，報６２﹒８元；新濠（００２

００）升１﹒６％，報１４元；澳博（００８８０）升２﹒４１％，報８﹒９３元。永利澳門（

０１１２８）升２﹒４９％，報１３﹒１６元；金沙（０１９２８）升１﹒６５％，報３３﹒８

元；美高梅（０２２８２）升３﹒２％，報１１﹒６元。

印尼國營製藥企業ＰＴ Ｂｉｏ Ｆａｒｍａ，擬向科興採購１﹒２億劑新冠疫苗。該藥企

亦將開展自費新冠疫苗接種計劃，向康希諾採購５０００萬劑疫苗，今日要疫苗股普遍造好，希

諾（０６１８５）升１﹒０６％，報３４４元。復星醫藥（０２１９６）升２﹒７１％，報５８

﹒８５元；上藥（０２６０７）跌０﹒１２％，報１６﹒４４元。基石藥業（０２６１６）升１

２﹒１５％，報１２﹒１８元。康方生物（０９９２６）升４﹒２％，報５７﹒０５元。（ｕｌ

）

